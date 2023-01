Agents de Policia i bombers a l'Ambaixada dels EUA / @EP

Les autoritats nord-americanes i de diversos països europeus creuen que la intel·ligència militar russa va ordenar al Moviment Imperial Rus --un grup ultradretà rus-- enviar les 'cartes bomba' que van ser remeses al novembre contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i altres destacats objectius, segons han explicat fonts nord-americanes citades pel diari 'The New York Times'.

El Moviment Imperial Rus té dos centres d'entrenament paramilitar a Sant Petersburg i contactes amb organitzacions ultradretanes de diversos països europeus, inclosa Espanya. A més, està inclòs al llistat d'organitzacions terroristes del Departament d'Estat nord-americà.

Diversos membres destacats del grup han estat a Espanya i les investigacions han permès revelar la seva relació amb organitzacions d'ultradreta espanyoles, segons les fonts del 'Times'.

En concret l'ordre per enviar les cartes bomba procediria del Directori Principal de l'Alt Estat Major de les Forces Armades de la Federació de Rússia (GRU), que cercaria així demostrar la seva capacitat per perpetrar aquest tipus d'accions a països europeus ia més posar a prova la capacitat d'aquests grups satèl·lit davant d'una possible escalada del conflicte.

Fins ara no hi ha indicis que Moscou estigui preparant una campanya d'atacs i sabotatge a capitals europees en represàlia pel seu suport a Ucraïna, però això podria canviar si Rússia no aconsegueix els seus objectius a Ucània, destaca The New York Times.

"Sembla que és un tret d'advertència", ha afirmat Nathan Sales, que va ser coordinador d'antiterrorisme del Departament d'Estat durant el mandat de Donald Trump, quan el Moviment Imperial Rus va ser inclòs al llistat de grups terroristes. "Rússia està enviant un senyal per advertir que podria utilitzar les seves filials terroristes per atacar al pati del darrere d'Occident", ha afegit.

El GRU està considerada una de les agències d'intel·ligència russes més agressives i hauria participat en accions com l'intent d'interferir a les eleccions nord-americanes del 2016 o l'enderrocament d'un avió malasi sobre Ucraïna el 2014, segons fonts nord-americanes.

Una de les unitats del GRU, la Unitat 29155, seria l?encarregada d?intentar desestabilitzar diversos països europeus amb intents de cop d?Estat i assassinats, segons fonts nord-americanes i europees. Aquesta unitat compta entre les seves files amb veterans de guerra i el seu funcionament és tan secret que la seva existència és desconeguda fins i tot per a gran part del GRU.

En el cas de les cartes bomba d'Espanya, els responsables pertanyerien al 161è Centre de Formació Especialitzat amb seu a l'est de Moscou, on també té la base la Unitat 29155, segons Washington.

Els Estats Units han estat informats que la investigació espanyola ja ha identificat diversos sospitosos implicats en aquests atacs. En aquesta investigació col·laboren els serveis secrets nord-americans i britànics, segons les fonts del 'Times'.

MOVIMENT IMPERIAL RUS

El Moviment Imperial Rus és una organització racista, supremacista blanca, antisemita, monàrquica tsarista, ultranacionalista i de religió ortodoxa russa, segons la descripció del Centre per a la Seguretat i la Cooperació Internacional de la Universitat de Stanford.

Aspira a la restauració de la monarquia tsarista a Rússia i té relació amb diversos grups neonazis i supremacistes dels Estats Units i d'altres països europeus.

"El MIR ha proporcionat ensinistrament paramilitar a grups supremacistes blancs i neonazis d'Europa i treballa activament per unir aquests grups en un front comú contra el que consideren els seus enemics", va advertir els Estats Units quan el va incloure a la llista d'organitzacions terroristes.

Com a líders citava Stanislav Anatolyevich Vorobyev, que va fundar el grup el 2002 a Sant Petersburg; Denis Valiullovich Gariyev, líder del seu braç armat, la Legió Imperial Russa, i Nikolai Nikolayevich Trushchalov, responsable de l'organització d'activitats a l'estranger.

Washington vincula el MIR amb dos suecs que van perpetrar una sèrie d'atemptats amb bomba el 2016 a Göteborg, Suècia, contra dos locals per a refugiats i una cafeteria. Els sospitosos van participar a un circuit d'entrenament del grup rus.

CARTES BOMBA

El 24 de novembre passat va ser detectada una carta amb material explosiu dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que havia estat remès per correu postal ordinari. Els serveis del Departament de Seguretat de Presidència del Govern van detectar la carta en les tasques de cribratge i filtratge de la correspondència

Cinc cartes semblants més per les seves característiques i contingut als rebuts per l'Ambaixada d'Ucraïna i l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, per l'empresa Instalaza a Saragossa, pel Centre de Satèl·lits de la Unió Europea ubicat a la Base Aèria de Torrejón i pel Ministeri de Defensa. Un vigilant de seguretat de l?Ambaixada d?Ucraïna va resultar ferit per l?explosió d?un dels artefactes.

El 3 de gener passat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'enviament d'aquesta sèrie de cartes explosives va acordar obrir una nova línia de recerca a la causa per dur a terme una sèrie de indagacions de caràcter tecnològic.