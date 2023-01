La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / @EP

Els sindicats amb representació a la Inspecció de Treball i Seguretat Social es concentraran aquest dilluns, a les 12.00 hores, davant de les seus de l'organisme a tot el país, per recordar el Govern que segueix sense complir amb l'acord signat el 7 de juliol passat 2021.

CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT i Usess, les organitzacions convocants, recorden que aquestes protestes s'emmarquen dins del "conflicte que es manté a la Inspecció de Treball i Seguretat Social" per aconseguir un reforç de la plantilla del organisme.

Els sindicats retreuen al Ministeri de Treball i Economia Social i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la manca d'avenços a l'acord signat fa més d'un any i mig, i el deteriorament dels serveis de la Inspecció davant l'absència de mesures necessàries per a corregir-ne les deficiències.

Les organitzacions sindicals lamenten que la cartera que dirigeix la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, opti pel "silenci", mentre que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública "segueix ocult", i la Presidència del Govern contesta amb "dues folis" a les seves exigències.

Les concentracions d'aquest dilluns, a més de 40 ciutats espanyoles, són accions dins "de la confrontació laboral oberta a la Inspecció de Treball", que els sindicats seguiran "endurint" si no obtenen respostes favorables.

La protesta següent contra la Inspecció de Treball serà la vaga de dimecres, 25 de gener, que compta amb el suport de tots els sindicats de l'organisme.

"Serà una nova demostració del cansament i tedi de la plantilla de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com de la seva disposició a portar la baralla per la defensa dels seus drets, la baralla per defensar el reforç d'aquest organisme, la baralla per acabar amb totes les deficiències que es pateixen a la ITSS fins on sigui necessari", van alertar els sindicats en un comunicat.

Els sindicats denuncien la manca de personal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per atendre 20 milions d'afiliats a la Seguretat Social, 1,4 milions d'empreses i 10 milions de pensionistes. A més, afirmen que l'any passat va quedar sense executar més del 20% del pressupost previst per a la Inspecció de Treball.

El calendari de mobilitzacions s?ampliarà fins al 22 de febrer, data en què els sindicats preveuen una nova jornada de vagues si el Govern segueix sense atendre les seves reivindicacions i manté l?incompliment de l?acord del juliol del 2021.