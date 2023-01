Foto: Pumas

Alves està a la presó provisional des de divendres passat per presumptament agredir sexualment una dona en una discoteca de Barcelona el 30 de desembre, i durant el cap de setmana ha estat al mòdul d'ingressos de Brians 1 , també a Sant Esteve Sesrovires, una presó per a presos preventius.

Brians 2, on Alves ha estat traslladat aquest dilluns 22 de gener al matí, és una presó per a penats però també hi ha alguns presos preventius, com el jugador.

T'ho expliquem a VilaPress .