Audiència de Ponteverda @ep

La secció quarta de l' Audiència Provincial de Pontevedra ha rebaixat en dos mesos la condemna a 14 anys i mig imposada el 2008 a un home, natural de Sierra Leone, que residia a Marín i que va violar de manera continuada les seves filles --fins a més de 30 ocasions-- quan aquestes tenien 13 i 14 anys.

En la sentència condemnatòria dictada al seu dia es dóna per provat que l'home va violar les seves filles que, prèviament, havia portat del seu país. Segons recull la sentència les violava traslladant-los que era "normal" que els pares cometessin aquests actes amb les seves filles i amenaçant-les que ningú no les creurien si ho comptaven.

Totes dues pateixen greus seqüeles a conseqüència dels fets, entre les quals hipocondria amb depressió suïcida.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), el mateix home també havia estat sentenciat a la mateixa sentència a set anys de presó per cometre un delicte d'agressió sexual, però el tribunal ha rebutjat revisar la pena perquè, en aquest cas, la nova llei no és més favorable al reu.

REBUIG A ALTRES DUES REVISIONS



Les magistrades de la secció quarta de l'Audiència de Pontevedra també s'han pronunciat en dues autos més sobre dues sol·licituds de revisió de condemnes per delictes sexuals, en aplicació de la nova llei. En tots dos casos han considerat que no hi ha lloc a la revisió de les penes de presó imposades.

En un dels casos, l'home que demanava la revisió de la seva pena és un veí de Tomiño que va ser condemnat a dos anys i sis mesos per maltractament habitual, a 14 anys per assassinat en grau de temptativa en concurs amb aplanament de casa; ia 12 anys per un delicte continuat de violació.

La sentència dóna per provat que l'home havia insultat i agredit sexualment la que era la seva parella de manera continuada durant diversos mesos de convivència. Quan la relació es va acabar, va tornar a casa de la seva exparella, que estava embarassada de poques setmanes, i la va agredir sexualment a més d'intentar posar fi a la seva vida.

La tercera sol·licitud que es rebutja revisar és la d'un home condemnat a 10 anys de presó per abusos sexuals a la filla menor d'edat l'any 2016.

UNA VINTENA DE REBAIXES



Des de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, les audiències provincials gallegues i el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia han revisat i emès més d'una trentena de decisions. tant revisions de penes ja imposades com recursos- referides a condemnes.

D'elles, més d'una vintena han suposat una rebaixa de la pena dels delinqüents, mentre que la resta d'ocasions, inclosa la que afecta el cas del líder dels Miguelians, va ser mantinguda la condemna perquè la llei del sol sí que és sí suposaria que el judici se saldaria amb una pena més gran que en la que es va posar al seu moment.