Salvador Dalí, fotografiat el 1972 per Allan Warren

La senyora Rius, la madame més famosa de Barcelona, ha concedit una entrevista a Judith Tiral, que presenta el podcast 'Tenia el dubte' (Podimo), realitzant declaracions devastadores sobre Salvador Dalí i la seva forma de tractar les dones. Segons ella, era “un senyor horrible”.

"Les noies que anaven amb el senyor Dalí explicaven que demanava fer ous fregits per posar-los cremant a les natges de les dones" , relata Rius a l'entrevista.

Rius va treballar on era coneguda com la millor casa de cites de Barcelona, Sant Mario, que va funcionar durant l'època franquista, i segons sembla Dalí era un client habitual. "El senyor Dalí arribava amb sis o set sueques molt altes, escollia noies de la casa que també fóssim altes i ens demanava que li diguéssim 'el diví', sempre ens havíem de dirigir a ell com 'el diví'", afirma Rius.

Els actes de Dalí van provocar que Rius mai no ho tornés a veure com un respectat artista, descrivint com feia estranys actes sexuals amb sacrificis d'animals. "Les sueques van tallar el coll a un ànec que portaven, i després Dalí va agafar la 'cueta' de l'animal i se la va introduir a l'anus", recorda Rius. "Realment a les dones no ens volia, però als animals els matava, i per això encara vam tenir sort", sentencia.

Dalí feia estranys rituals sexuals, però Rius creu que "mai va estar amb una dona". Segons ella, la història d'amor amb Gala va ser "una actuació" i que a aquesta "li agradaven els nois joves".

La senyora Rius és coneguda per ser una de les madames més famoses de Catalunya. En el seu treball, que ella considera "de moral distreta", ha conegut personatges com Salvador Dalí, Orson Welles o Camilo José Cela. Actualment, amb 84 anys, continua regentant una casa de cites.