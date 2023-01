Residència Bertran i Oriola / Google Maps

Les crítiques sobre el tracte rebut pels usuaris a les residències acumulen cada vegada més i més veus. Aquest dissabte passat, Els Estels Silenciats va convocar una manifestació davant de la residència Bertran i Oriola, a Barcelona, per reclamar un tracte digne cap a les persones grans que viuen en aquests centres. La fortuna va ajudar que uns usuaris poguessin sortir a atendre els mitjans, cosa que és poc comuna a causa de la por instaurada entre els usuaris i les treballadores per parlar i denunciar les "condicions indignes" dins dels seus murs segons expliquen a CatalunyaPress.

Alguns d'aquests usuaris van explicar que "no hi ha una atenció particular al resident" i que "manca personal".

Una altra de les usuàries també es queixava del menjar. "A les entranyes tinc molta pena de veure que el comportament d'aquesta gent és molt dolent", lamenta la dona.

Aquesta organització ja s'ha manifestat set vegades davant de diferents residències per reclamar que es faci una Comissió de Recerca que aclareixi què va passar durant la pandèmia en aquests centres i que va provocar tantes morts de persones grans.

En el cas de la residència Bertran i Oriola, durant la pandèmia van morir 42 ancians i ancianes dels 92 residents que hi havia durant les dues primeres setmanes de confinament. El centre va ser intervingut per la Generalitat.

Cal recordar que mentre que el PP, C's, "comuns", Vox i CUP van votar votat a favor, els socis de Govern -JxCat i ERC- i PSC votat en contra de crear una comissió que buscava aclarir què va passar a les residències i es va crear un grup de treball.

"Les persones van confirmar el que nosaltres reivindiquem: un maltractament institucional. L'administració pensa que la seva acció és suficient, però tenen informació de sobres per saber que hi ha coses que són deficitàries, que hi ha moltes queixes... i malgrat això, no hi són fent res ni tenen la intenció de canviar-ho", explica a CatalunyaPress, Lola Muñoz, impulsora de la plataforma Els Estels Silenciats.

L'associació reclama un canvi de model en el tracte cap a les persones grans i dependents, els usuaris d'aquestes residències i també cap a les treballadores. "És un personal molt maltractat, molt precaritzat, que viu amb por i coacció per si parlen, si es queixen...", afegeix Lola.

El 13 de març, coincidint amb l'aniversari dels 3 anys de l'inici del confinament, tenen previst concentrar-se a la Plaça Sant Jaume a les 19.00 hores per fer una protesta davant de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Barcelona. No és un espai casual, ja que la Generalitat és l'organisme que té les competències de les residències i els que poden complir el desig de la protesta: fer una Comissió de Recerca.