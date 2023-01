Metges d'atenció primària es manifesten a Barcelona- Imatge d'arxiu - EP

Setmana calenta a Catalunya. Tres sectors clau, metges, professors i taxistes , han convocat vagues exigint millores laborals. Les mobilitzacions començaran aquest dimarts 24 de gener, amb els metges. Dimecres els seguiran professors i taxistes.

Col·lectius de treballadors sanitaris han convocat una vaga els dies 24, 25 i 26 de gener, a la qual estan cridats tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i la xarxa sanitària concertada. En un primer moment, l'organització Metges de Catalunya va convocar aturades per al 25 i el 26, però la intersindical va avançar la vaga un dia, i començarà aquest dimarts. A més, han redoblat la seva aposta amb una altra convocatòria que tindrà lloc de l'1 al 3 de febrer amb aturades parcials.

Metges de Catalunya han convocat aquesta vaga, segons expliquen, per revertir la “baixa sense fre” en què es troba el sistema català de salut . L'atur arriba després dels diferents crits d'alerta llançats per l'organització sobre la degradació de la sanitat pública que " no han tingut una resposta decidida i concreta" per part de l'Administració. Metges de Catalunya ha assegurat que les reivindicacions que formula són un "helicòpter de rescat" per garantir la supervivència del sistema, que es veu "greument amenaçat" per la "desafecció dels professionals mèdics" i la "nul·la capacitat de captar i retenir les noves generacions de facultatius" .

ELS PROFESSORS DEMANEN ACABAR AMB LES RETALLADES

Diversos sindicats educatius van anunciar la convocatòria de dues jornades de vaga docent els dies

25 i 26 de gener, davant la "manca de compromís i de resolució del departament d'Educació amb les

forces sindicals", segons afirma la Intersindical-CSC, i per reclamar que es reverteixin les retallades que, a parer seu, hi ha en educació . El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha mantingut diverses negociacions amb els sindicats sense aconseguir arribar a un acord, per la qual cosa la convocatòria es manté.

La convocatòria de l'aturada la va realitzar USTEC , però després altres sindicats com Intersindical, la CGT, USOC, Professors de Secundària, CNT Ensenyament i el Sindicat d'Estudiants s'han sumat a la vaga. Aquests sindicats i la conselleria d'Eduació van acordar al setembre negociar per avançar en la reversió de les retallades. Tot i això, després de diverses trobades amb Cambray no han aconseguit assolir un acord que convenci, per la qual cosa s'han quedat amb l'única sortida de tornar a convocar una vaga.

EL SECTOR DEL TAXI TALLARÀ LA GRAN VIA

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciat que el sector del taxi se sumarà a la vaga convocada en sanitat i educació el proper 25 de gener i que els vehicles quedaran aparcats ocupant "tots els carrils de la Gran Via" entre les 10 i les 14 hores.



En declaracions a la premsa aquest divendres acompanyat pel president del sindicat Stac, Luis Berbel,-Álvarez va alertar del descontentament del sector i no va descartar que l'atur es converteixi en una ocupació indefinida de la Gran Via, com ja va passar l'estiu del 2018.



Ha explicat que es tracta d'una "aturada preventiva" després de trencar negociacions amb la Conselleria de Territori de la Generalitat per evitar la vaga durant la fira Integrated Systems Europe (ISE), entre el 31 de gener i el 3 de febrer. A més, va alertar que el sector també està preparant una altra vaga durant el Mobile World Congress (MWC), entre el 27 de febrer i el 2 de març: "És l'últim avís".



Els taxistes afirmen que, per evitar les aturades, el Govern ha d'afegir a la Llei d'Acompanyament dels

Pressupostos per al 2023 --que encara no s'han aprovat-- les reivindicacions del sector, que inclou la

persecució policial dels vehicles VTC que operen sense llicència o que les plataformes no puguin variar

les tarifes ni oferir descomptes.



Berbel, per part seva, ha assegurat que, amb aquesta aturada, el sector està "defensant els usuaris" per evitar que les plataformes puguin aplicar les tarifes variables.