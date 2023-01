Un dels usuaris. Foto: Europa Press

L'hospital de campanya de l' església de Santa Anna de Barcelona, el rector del qual és Peio Sánchez, dóna menjar a 600 persones al dia (uns 200 per esmorzar, 200 més per dinar i 200 més per sopar) i allotja 11 persones a les nits durant l'onada de fred, han explicat diversos voluntaris aquest dilluns 23 de gener a Europa Press.



Una de les voluntàries ha assegurat que l'onada de fred "complica la vida dura de les persones que són al carrer", mentre que una altra ha afegit que actualment els serveis socials estan desbordats i els preocupa el desemparament de dones i de les persones més vulnerables.



Està previst que aquestes 11 persones puguin pernoctar fins a l'1 de febrer, amb previsió de poder allargar uns dies més si la previsió meteorològica ho requereix, ha explicat una assistent social, i són escollides a través d'una llista d'espera de centres d'acollida de emergència.

A l'església, les persones sense sostre dormen amb un matalàs i mantes a sobre dels bancs de la parròquia, i cada matí, després de l'esmorzar, abandonen el lloc fins a les 9 del vespre, moment en què tornen a obrir l'església per dormir.