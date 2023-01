El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. Foto: Europa Press

La Conselleria de Salut i Metges de Catalunya (MC) han anunciat una nova reunió de negociació a les 13.30 del migdia d'aquest dimarts 24 de gener per abordar les jornades de vaga de facultatius convocades pel sindicat dimecres 25 i dijous 26 després de no assolir un acord a la trobada d'aquest dilluns, ha explicat en declaracions als periodistes el secretari general de MC, Xavier Lleonart.



Les dues parts van mantenir una trobada que es va allargar durant més de 5 hores dilluns passat 23, i després de "trobar algun punt més de consens amb l'administració", però no arribar a cap acord, van acordar una nova jornada de negociació.

El sindicat va registrar divendres noves jornades de vaga de personal facultatiu previstes de l'1 al 3 de febrer amb aturades parcials per exigir una millora de les condicions laborals i retributives per als treballadors davant de la sobrecàrrega assistencial, la manca de metges i la precarietat de les condicions laborals.

De fet, Lleonart creu que hi ha més possibilitats d'assolir un acord després de trobar punts de consens "importants" com la formació continuada dels facultatius catalans, però ha remarcat que hi ha altres aspectes de la negociació que continuen preocupant els representants sindicals.



La setmana passada el Govern va lliurar per escrit una proposta de millores en què incloïa mesures laborals però no retributives i, sobre la base d'aquest document, el sindicat ha fet una sèrie de contrapropostes a les mesures descrites per l'Executiu català d'acord amb les exigències .

Lleonart ha explicat que les dues parts estan buscant fórmules per millorar aquests aspectes, ha afirmat que el Govern s'ha ofert a portar aquestes qüestions a la taula de negociació del conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS) i ha recelat que algunes millores estiguin supeditades a l'aprovació dels pressupostos de 2023.



LA GENERALITAT, TAMBÉ CONFIADA

Per part seva, el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Alfredo García, ha assegurat que des del departament són "optimistes" amb la negociació de dimarts i ha afirmat que mantenen la possibilitat d'acord amb el sindicat fins a l'últim moment .

Sobre el recel que ha mostrat Lleonart que algunes millores estiguin supeditades a l'aprovació dels comptes del 2023, García ha sostingut que "tots els acords estan condicionats per la disponibilitat pressupostària" i ha remarcat la importància d'aprovar els nous pressupostos per impulsar millores al sistema sanitari català.