El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) ha manifestat la seva preocupació per la resolució de la darrera convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/da sanitari/ària en Infermeria (subgrup A2) a l’Institut Català de la Salut (ICS). Per aquest motiu, ha volgut donar el seu suport de forma pública a les professionals afectades.

Sota el seu criteri, consideren que l'assignació de places resultant altera el marc assistencial de Catalunya, "en un moment en què l'especialització i i l'expertesa són condicions imprescindibles per desenvolupar el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, aprovat pel Govern el desembre de 2021", segons el comunicat oficial.

Els punts que exposen els sindicats són que:

Hi ha hagut una manca de definició en el procés, tot i que la convocatoria s'ha fet de conformitat amb la Llei 55/2003. Aquest fet ha provocat el desconeixement de les places concretes a les quals optaven les infermeres (desobeïnt així l'article 30, punt 4, de l'Estatut, on s'indica que s'han de fer públiques la xifra de places disponibles), i que els Serveis d'Atenció Primària (SAP) s'hagin pres acords per la seva banda, per culpa de l'escassa concreció i la claredat de les bases.

L'oferta conjunta de places sense especificar la seva naturalesa ha fet que moltes infermeres hagin hagut de canviar d’àmbit de treball, passant de l’àmbit de l'atenció primària a l'hospitalària i viceversa. Això implicarà una pèrdua immediata d'expertesa i qualitat en els serveis, una sobrecàrrega de feina per a les professionals i un greuge per a la salut mental de les infermeres afectades, i una pèrdua de confiança dels usuaris i usuàries.