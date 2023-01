Foto: Europa Press

La caiguda en picat de les temperatures ha causat, entre altres coses, que s'activi en prealerta el pla NEUCAT davant la possibilitat que hi hagi nevades a cotes baixes, fins i tot a zones de costa. De fet, segons ha anunciat Protecció Civil, la cota de neu s'ha situat aquest dimarts 24 de gener entre 200 i 400 metres.

Per tant, què hem de fer davant d'una situació com l'actual?

- Si et veus obligat a fer desplaçaments per carretera (Interior aconsella que només se'n surti per raons imprescindibles) consulta l'estat de les carreteres i circula per vies principals .

- Assegura't que al vehicle portes les cadenes , que estan en bon estat i que saps com posar-les .

- En cas que, en el trajecte, et vegis sorprès per la nevada , extrema les mesures de precaució a l'hora de conduir.

- No avancis ni a les màquines llevaneu ni als vehicles dels serveis d'emergències .