L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart / @EP

L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha respost al Tribunal Suprem que la revisió de la seva condemna per la reforma del Codi Penal que deroga la sedició no " repara " el que ell considera que ha estat la vulneració d'una sèrie de drets fonamentals insisteix que seguirà amb la seva demanda contra Espanya davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

En un escrit, la defensa s'adreça als magistrats del tribunal que van jutjar la causa del 'procés' i que van imposar la condemna de 9 anys de presó a Cuixart pel delicte de sedició. El Suprem havia donat 8 dies a les defenses ia les acusacions perquè es pronunciessin sobre l'impacte de la reforma penal a les condemnes fixades l'octubre del 2019.

En cinc folis, Cuixart al·lega que la derogació del delicte de sedició "no implica de cap manera un reconeixement que l'empresonament i la successiva condemna" que li va imposar el Suprem "va vulnerar" els drets a un jutge establert per la llei, a un tribunal imparcial i independent, a la legalitat penal, a la llibertat de reunió, a no ser objecte de detenció arbitrària ia la desviació de poder.

En el marc de l'escrit, la defensa incideix que "malgrat l'obertura del present expedient de revisió" considera que "segueix sense reconèixer-se la vulneració" dels drets fonamentals.

"No es repara i no es fixen garanties de no repetició", subratlla alhora que assegura que "fins que això no es produeixi, la condemna del Regne d'Espanya davant el Tribunal d'Estrasburg continua sent absolutament procedent i necessària", en referència a la demanda que va presentar davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

"PERPETUANT LES VULNERACIONS INVOCADES"

Cuixart explica, en aquest sentit, que la demanda esmentada "es troba pendent de resoldre, a fi que sigui declarada i reconeguda la vulneració dels seus drets fonamentals pel Regne d'Espanya, alhora que se li garanteixi la preceptiva reparació i garantia de no repetició".

"D'entrada, precisament les vulneracions relatives al tribunal malament poden ser reconegudes quan és el mateix tribunal a què retreuem al seu moment la seva falta de jurisdicció i imparcialitat, una concreta composició de la Sala Segona del Tribunal Suprem, el que resoldrà ara sobre la revisió de la sentència, perpetuant les vulneracions invocades", denuncia.

Pel que fa a "les qüestions de fons, és a dir, al caràcter delictiu dels fets enjudiciats", Cuixart apunta que les mencions que es realitzen en la reforma legislativa "a la manca de respecte a la legalitat penal ia la llibertat de reunió de la legislació anterior com a justificació per a la derogació del tipus penal de sedició són totalment genèriques i contradictòries".

Aquesta situació, al·lega, “dificulta enormement restablir la vigència dels drets fonamentals que en aquest procediment han estat vulnerats i tot això perquè aquest expedient de revisió no va dirigit a esmenar les argumentacions pròpies d'aquesta Sala Segona sobre la interpretació d'aquests drets fonamentals ".

"UNA NECESSITAT DEMOCRÀTICA"

"Així, encara que es procedeixi a la revisió de la sentència continuaran sent considerades jurídicament vàlides les conclusions d'aquest Tribunal Suprem sobre els contorns del dret de reunió pacífica, per exemple, quan resolia sobre la responsabilitat del senyor Cuixart en aquests termes", afirma el escrit.

El mateix incideix que el fet de "que es declari que aquests fets constitueixen un exercici d'un dret fonamental, més enllà del debat estricte de legalitat penal, és una necessitat democràtica present i futura".

"Aquesta és la força jurídica que conté una declaració de vulneració de drets fonamentals que sembla que no es produirà en aquest expedient de revisió, alhora que suposa una primera reparació per al ciutadà que l'ha patit", afegeix la defensa.

Per a Cuixart, amb la reforma del Codi Penal no es produirà aquesta reparació ni en forma de declaració ni en forma restauració dels perjudicis que diu haver patit per haver estat empresonat 3 anys i 8 mesos fins que li va ser aplicat un indult parcial.

Finalment, i pel que fa a les garanties de no repetició , Cuixart sosté que es troba davant "una situació similar" mentre que la modificació legislativa "no adopta cap mesura quant a la tan reiterada i invocada desviació de poder perpetrada en la present causa especial". "Per tant no estableix cap garantia perquè aquesta no torni a produir-se en un futur", postil·la.

El tribunal del 'procés' haurà de revisar les penes imposades el 2019 per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats, tal com fixa la mateixa norma a l'article 2. Encara que el Suprem ha emplaçat les parts a què es pronunciïn, serà el tribunal --presidit pel magistrat Manuel Marchena-- qui decideixi finalment com queda la sentència.