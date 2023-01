Foto: Europa Press

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha considerat aquest dimarts que la detenció del futbolista Dani Alves demostra que “sigui qui sigui el presumpte agressor sexual, la violència sexual no queda impune”. Així ho ha manifestat en roda de premsa posterior al Consell Executiu després que el Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona decretés presó provisional sense fiança per a Alves per presumptament agredir sexualment una dona a la discoteca Sutton el 30 de desembre.

"Aquest cas demostra que la impunitat amb què han actuat o actuen alguns personatges públics, gent amb poder, ha acabat", ha subratllat Plaja, que ha constatat que hi ha lleis i protocols que protegeixen les víctimes.

Després d'explicar que la discoteca en què van passar els presumptes fets va aplicar el protocol contra l'assetjament sexual, ha emfatitzat el "valor" de les víctimes en denunciar.

"Són víctimes que ja no callen, que denuncien i assenyalen els seus agressors. Són dones valentes, que diuen prou", ha destacat la portaveu del Govern, després d'afegir que encara queda molt camí per recórrer.

BRIANS 2



També ha explicat que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat va acordar traslladar el futbolista a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per "garantir-ne la seguretat i la normal convivència en el mòdul residencial".

En preguntar-li si Alves rebrà tracte de favor, Plaja ha deixat clar que no, "En cap cas, i no caldria especificar-ho. Tindrà exactament el mateix tracte que es dispensa a la resta d'interns".