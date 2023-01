Audiència de Lleida @ep

L'Audiència de Lleida ha rebaixat cinc condemnes al revisar sentències en aplicació de la llei de 'només sí és sí' , segons consta a les actuacions.

En un cas ha rebaixat de 10 a 9 anys de presó la pena a un home que el 2019 va ser condemnat per abusos sexuals continuats a un menor, i els magistrats recorden que cal aplicar retroactivament la llei que afavoreixi més el reu: abans, el mínim per aquest delicte eren 8 anys i ara són 6, i per això adeqüen la condemna perquè es mantingui a la meitat superior de la forquilla que preveu la llei.

El tribunal també ha rebaixat de 12 a 11 anys de presó la pena a dos homes als quals el 2019 va condemnar per agressió sexual continuada comesa de forma conjunta: llavors les penes podien oscil·lar entre els 12 i els 15 anys de presó però ara van de els 7 als 15, i amb els mateixos arguments que en el cas anterior adeqüen la pena a la meitat superior de la forquilla.

Els jutges han rebaixat de 12 a 7 anys la pena d'un altre home condemnat el 2019 per agressió sexual amb ús d'armes, perquè se'l va condemnar al mínim legal en aquell moment i el mínim actual ha baixat.

Una altra condemna revisada ha rebaixat la pena de 5 anys a 3 i mig un home condemnat el 2020 per agressió sexual --si escau, amb una atenuant per haver pres drogues-- perquè el mínim legal de condemna ha baixat de 6 a 4 anys i, sumant l'atenuant, si escau ha d'estar entre els 2 i els 4 anys de presó.

També ha rebaixat de 15 a 9 anys i mig la pena a un home condemnat per intent d'agressió sexual i robatori amb violència, argumentant que cal aplicar la llei més favorable al reu.

En canvi, el tribunal ha descartat revisar la sentència d'un condemnat el 2020 a 7 anys i mig per agressió sexual a un menor, perquè si escau la llei actual preveu, com l'anterior, penes d'entre 5 i 10 anys de presó.