La manifestació ha començat a la plaça Sant Jaume de Barcelona - EUROPA PRESS

Uns 1.000 treballadors sanitaris, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dimarts al crit de "Ja n'hi ha prou!" per reclamar millores laborals i professionals a la primera jornada de vaga que ha convocat en solitari la Intersindical.

Els assistents s'han concentrat a partir de les 11 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona abans de la celebració del Consell Executiu del Govern per reclamar millores per als diferents perfils professionals concentrats com infermeres, auxiliars d'administració, auxiliars d'infermeria i zeladors, entre altres.

Fonts del sindicat han explicat que, durant la manifestació, la Conselleria de Salut s'ha posat en contacte amb representants de la Intersindical amb la voluntat d'establir un dia de reunió per abordar les reclamacions: "Com a mínim la porta ja està oberta".

Els assistents han corejat càntics com 'No som metges, som infermeres', 'Més bates i menys corbates', 'La sanitat no es ven', 'Les auxiliars som importants', 'No hi ha salut sense nosaltres' i 'Aragonès, de quina mútua ets', entre d'altres.

La manifestació ha sortit de la plaça Sant Jaume, ha baixat per la Via Laietana i ha seguit pel passeig d'Isabel II fins a arribar al Parlament, on aquest dimarts a partir de les 15 hores se celebrarà el ple.

la presidenta de Junts, Laura Borràs ; representants parlamentaris de la CUP liderats per la presidenta del grup, Dolors Sabater , i diputats dels comuns s'han acostat a la protesta davant de la Cambra catalana.

Es tracta de la primera jornada de vaga sanitària de les tres que estan previstes aquesta setmana: dimecres, la Intersindical tornarà a plaça Sant Jaume i al Parlament, mentre que Metges de Catalunya (MC) farà la seva manifestació en solitari dimecres i dijous .

Representants de MC estan reunits amb el conseller de Salut, Manel Balcells, i altres representants del departament per buscar un acord mancant un dia per celebrar la primera jornada de vaga de facultatius.

RECLAMACIONS



En declaracions als periodistes, el coordinador de salut del sindicat, Nèstor Sastre, ha explicat que s'han diferenciat de la convocatòria de vaga de MC per remarcar que al sistema sanitari català hi ha "moltes més categories" professionals més enllà dels facultatius.

El coordinador de salut del sindicat ha criticat la manca de personal i de recursos en una "sanitat col·lapsada que tira endavant pel compromís cívic de les seves treballadores" i ha reclamat sous dignes i millores de ràtios.

SEGUIMENT



Segons xifres del departament de Salut, la vaga ha tingut un seguiment al torn de nit del 0% entre el personal facultatiu i del 0,3% entre la resta de personal amb un 25% de les entitats proveïdores reportades, incloses l'Institut Català de la Salut (ICS).

Pel que fa al torn de matí, amb un 45% de les entitats proveïdores reportades, el seguiment dels facultatius ha estat d'un 1,1% i, a la resta de treballadors del sistema, ha estat d'un 1,4%.

Pel que fa a la vaga als centres d'atenció primària, el seguiment al torn de nit ha estat del 0% tant al personal facultatiu com a la resta i, al torn de matí, el seguiment al personal facultatiu ha estat de un 3,6% i, a la resta de la plantilla, un 3,9%, segons dades de la Conselleria de fins a les 10.30 hores.