Males notícies per a la humanitat. El Butlletí dels Científics Atòmics ha avançat el seu simbòlic Rellotge del Dia del Judici Final aquest 2023 a 90 segons de la mitjanit, en la seva avaluació de com estem a prop de l'Apocalipsi.



Aquest any, la Junta de Ciència i Seguretat del Butlletí dels Científics Atòmics avança les manetes del Rellotge del Judici Final, en gran part (encara que no exclusivament) a causa dels creixents perills de la guerra a Ucraïna. El rellotge és ara a minut i mig de la mitjanit, el més a prop que mai ha estat d'una catàstrofe mundial. En els darrers anys s'havia mantingut a 100 segons.



El Butlletí dels Científics Atòmics és una publicació acadèmica adreçada al públic en general dedicada a temes relacionats amb la supervivència i el desenvolupament de la humanitat, davant les amenaces de les armes nuclears, armes de destrucció massiva, el canvi climàtic, les tecnologies emergents i malalties.



De periodicitat bimensual, va ser publicat per primera vegada el 1945, com a 'Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago', en ser fundada per membres del Projecte Manhattan després dels bombardejos atòmics sobre Hiroshima i Nagasaki.