CaixaForum Macaya / @EP

L’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, en coorganització amb amb el grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat - Liberi de la Universitat de Girona (UdG), presenten la sessió El paper dels infants i els adolescents de la violència masclista. Què s’hi pot fer des dels centres educatius, que tindrà lloc el proper 26 de gener a les 17 h a CaixaForum Macaya.

En aquesta trobada, es presentaran els resultats principals de la recerca del programa SomAquí! (WeArehere!), projecte guanyador de la convocatòria Social Research Call 2020 de la Fundació "la Caixa" sobre la detecció de la violència masclista des de la perspectiva dels nens i les nenes.

La jornada comptarà amb la participació dels grups d'experts, i també d’ infants, que han acompanyat l'equip d'investigació durant tot el procés. De la mateixa manera, s'exposarà l'experiència de dos centres educatius ubicats en diferents contextos i hi haurà la presència d'una ponent internacional de prestigi reconegut en aquest àmbit.

En aquesta trobada hi participaran diferents experts. Per una banda, Carme Montserrat, Pere Soler, Anna Planas, Edgar, Iglesias, Paula Boned i Marta Garcia, com a membres de Liberi. També es comptarà amb la presència de Nicky Stanley, professora i codirectora al Connect Centre for International Research on Interpersonal Violence and Harm, Universitat Central Lancashire (Regne Unit) . Per part de la Generalitat de Catalunya, hi participaran Núria Valls Carol, secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, i Anna Chillida Fibla, directora general d'Alumnat del Departament d'Educació.. També hi assistiran Margaret Delgado, coordinadora de coeducació i igualtat de gènere de l'Escola Castellum; i Elisabet Pagès, directora de l'Escola Castellum. I per finalitzar, Èlia Rubio, Ivet Villadén i Estela Mas, estaran presents en la sessió en representació de la Comissió d'Igualtat de l'Institut Joan Puig i Ferreter.

En la sessió, on es presentaran els resultats d’un dels projectes més interessants sobre la detecció de violència masclista que hi ha en l’actualitat, també hi participaran diferents Consells de la Infància municipals i comptarà amb la presència de 6 infants que explicaran de primera mà la seva experiència en el treball de recerca.

SOBRE SOMAQUÍ!

El projecte de recerca SomAquí! és un projecte de la Fundació ”la Caixa”, amb la direcció científica del grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat - Liberi de la Universitat de Girona (UdG), que ha comptat amb la col·laboració del Departament de Drets Socials i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La finalitat d’aquest projecte, desenvolupat durant els anys 2021 i 2022, ha estat crear un model d’actuació aplicable als centres educatius que ajudi a posar fi a la violència masclista que alguns infants i adolescents viuen a les seves llars, donant als infants un paper actiu tant en la recerca com en el tractament del problema per impulsar un suport que els sigui útil. Amb aquest propòsit, sis grups d’experts i expertes amb infants i adolescents de Figueres, Girona, Palau d’Anglesola, Tortosa i Vic han acompanyat a l’equip d’investigació al llarg de tota la recerca. S’han enquestat 3.650 nens i nenes d’entre quart de primària i quart d’ESO d’un total de 106 centres educatius de Catalunya. I, finalment, 322 docents de 86 d’aquests centres han respost també un qüestionari amb l’objectiu de recollir la seva opinió i valorar la viabilitat de les propostes de l’alumnat.