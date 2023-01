Vista del massís de Montserrat cobert de neu, el 24 de gener del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). L'onada de fred s'intensifica a Catalunya. Des de primera hora d'avui s'han pogut veure els primers flocs de neu a cotes molt baixes. Sobretot, e - Lorena Sopêna - Europa Press

Les baixes temperatures i les precipitacions d'aquest dimarts han deixat nevades a diferents punts de les comarques de Barcelona i Girona, i es preveu que les properes hores la cota de neu es mantingui al voltant dels 200 i 400 metres a la província de Lleida i el Prelitoral tarragoní, ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.

A la resta de Catalunya, la cota de neu pujarà fins als 800 metres i serà puntualment més baixa al nord de l'Alt Empordà (Girona).

Pel que fa als episodis de neu, aquest dimarts al matí s'han registrat nevades puntuals a Collserola (Barcelona), si bé la neu no ha quallat, igual que en altres punts propers de la costa catalana com ara Alella i Badalona (Barcelona).

La muntanya del Tibidabo de Barcelona ha clarejat aquest dimarts amb flocs de neu i cap a les 12 hores ha començat a nevar amb més intensitat, i l'Ajuntament de Barcelona ha repartit 114 contenidors amb 275 tones de sal a diferents punts dels barris de muntanya, carrers i carreteres.

El Servei Meteorològic de Catalunya també ha informat de nevades a municipis com Granollers, Llinars del Vallès i les Franqueses del Vallès (Barcelona), i Querol (Tarragona) --en aquest últim s'han acumulat uns tres centímetres de neu--.

A més, Protecció Civil manté la prealerta del pla d'emergència per neu, el Neucat, si bé ha avisat que no preveuen nevades "generalitzades ni amb gruixos importants".

TEMPERATURES



Pel que fa a les temperatures, i segons dades registrades dimarts a les 18.30 hores, les més baixes s'han registrat a Viella (Lleida) amb -12,6 graus; Prades (Tarragona) amb -8,9; a l'Aeròdrom de la Cerdanya i Puigcerdà (Girona), -8,3; o al Pont de Suert (-7,9) i Tírvia (-7,8) (Lleida).

Les temperatures més altes s'han donat totes a municipis de Tarragona, destacant Alcanar (11,7); Amposta (1,4); Els Alfacs (10,9); l'Aldea (10,6); Ulldecona - Els Valentins (10,4); Illa de Buda (10,3); Cunit (10,2); Aldover (9.7); Torredembarra (9,6); i Benissanet (9,6).

CARRETERES AFECTADES



Les carreteres GIV-5201, entre Arbúcies i Viladrau, i la C-38, entre Coll d'Ares i Prats de Molló, han estat tallades aquest dimarts a la tarda a causa de la neu, segons consta al web del Servei Català de Trànsit (SCT).

Un carril de l'autopista AP-7 ha estat tallat a La Jonquera en direcció a Girona i, a l'A-2 entre Jorba i Esparraguera (Barcelona), la velocitat està limitada a 80 quilòmetres per hora i els camions tenen prohibit avançar.

A més, la Diputació de Barcelona ha activat aquest dimarts el dispositiu per garantir la mobilitat a la xarxa de carreteres de la província davant la prealerta del pla Neucat emesa per Protecció Civil.

ONADA DE FRED



Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest migdia l'alerta del pla Procicat per onada de fred, que s'havia activat el dissabte 21 de gener per les "temperatures mínimes extremes" que han afectat pràcticament tot Catalunya les darreres nits i matinades sense deixar incidències destacades.

La previsió és que la nit que ve ja no s'arribi a temperatures extremes però dimecres a la matinada a dijous hi ha un avís per fred al Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès (Barcelona).