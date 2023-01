Presó de Quatre Camins, a La Roca del Vallès / @EP

Les presons són un espai que, teòricament, hauria de ser segur i on no hi hauria d'haver droga . Cal tenir en compte que molts dels presos han ingressat a la presó per aquest mateix motiu, per la qual cosa es fa difícil d'entendre que, a hores d'ara, aquestes substàncies tòxiques segueixin ocupant un espai important a les presons i continuïn sent un maldecap de cap per als funcionaris.

Segons dades del Confidencial, entre el 2019 i el 2021 van confiscar més de 170 kg de cànnabis, més de 178.000 psicofàrmacs, 3 kg d'heroïna, 2 kg de cocaïna i més de 5.800 litres d'alcohol.

Un dels punts a nivell estatal en què més droga va confiscar va ser a la presó de Melilla , on van recopilar més de 49 kg d'haixix i gairebé 40.000 pastilles de psicofàrmacs.

A aquest pèssim rànquing segueix Almeria, amb una quantitat molt inferior: 7,7 kg de cànnabis i més de 10.000 psicofàrmacs. El problema és que, a finals del 2021, a la presó de Melilla hi havia 193 presos, mentre que a la ciutat almerienca hi havia 967 presos, per fer-nos una idea.

Pel que fa a les presons catalanes, aquesta és la recopilació de droga confiscada:

Puig de les Basses: 1,39 kg de cànnabis, 27,43 grams de cocaïna i 8,62 grams d'heroïna.

1,39 kg de cànnabis, 27,43 grams de cocaïna i 8,62 grams d'heroïna. Centre Penitenciari Obert de Girona: 18,3 grams de cànnabis i 0,71 grams de cocaïna.

18,3 grams de cànnabis i 0,71 grams de cocaïna. Lledoners : 1,68 kg de cànnabis, 11,28 grams de cocaïna i 33,08 grams d'heroïna.

: 1,68 kg de cànnabis, 11,28 grams de cocaïna i 33,08 grams d'heroïna. Quatre Camins: 4,97 kg de cànnabis, 50,78 grams de cocaïna, 113,92 grams d'heroïna.

4,97 kg de cànnabis, 50,78 grams de cocaïna, 113,92 grams d'heroïna. Centre Penitenciari de Dones de Barcelona: 14,24 grams de cànnabis i 2,07 grams de cocaïna.

14,24 grams de cànnabis i 2,07 grams de cocaïna. Centre Penitenciari Joves de Barcelona: 1,6 kg de cànnabis.

1,6 kg de cànnabis. Centre Penitenciari Obert 2 Barcelona: 23,47 grams de cànnabis i 1,39 grams de cocaïna.

23,47 grams de cànnabis i 1,39 grams de cocaïna. Brians : 2,08 kg de cànnabis, 22,29 grams de cocaïna i 2,08 grams d'heroïna.

: 2,08 kg de cànnabis, 22,29 grams de cocaïna i 2,08 grams d'heroïna. Brians 2 : 5,11 kg de cànnabis, 44,11 grams de cocaïna i 90,74 grams de cocaïna.

: 5,11 kg de cànnabis, 44,11 grams de cocaïna i 90,74 grams de cocaïna. Mas d'Enric : 2,2 kg de cànnabis, 3,39 grams de cocaïna i 47 grams d'heroïna.

: 2,2 kg de cànnabis, 3,39 grams de cocaïna i 47 grams d'heroïna. Centre Penitenciari Obert de Tarragona : 2,29 grams de cànnabis.

: 2,29 grams de cànnabis. Centre Penitenciari Obert de Lleida : 12,52 grams de cànnabis i 0,24 grams d'heroïna.

: 12,52 grams de cànnabis i 0,24 grams d'heroïna. Ponent : 643,9 grams de cànnabis, 1,4 grams de cocaïna i 12,98 grams d'heroïna.

LES DROGUES A LES PRESONS, UN PROBLEMA DE GRAN CALAT

Cal no oblidar que la introducció de les drogues a les presons provoca grans problemes , més enllà de la perpetuació de l'addicció per part de molts presos. La droga s'utilitza com un mitjà de poder amb què continuar traficant dins de les parets dels recintes penitenciaris. D'aquesta manera, es generen deutes pendents per aconseguir coses a canvi.

A més, la droga que entra no és de molt bona qualitat, o que pot portar els interns a morir per una sobredosi.

Tota aquesta droga entra a través de les visites de familiars, els vis a vis, el reingrés de l'intern després d'un permís o fins i tot des de personal dels centres, des de voluntaris fins a funcionaris.

D'altra banda, la medicació psiquiàtrica també és un element que es pot arribar a moure entre els presos, i moltes vegades prové del propi sistema, ja que un alt percentatge dels reclusos té medicació psiquiàtrica prescrita i ni tan sols tenen malalties mentals diagnosticades.

Alguns dels psicofàrmacs que més es requisen són lorazepam, tranxilium, rivotril, lírica o quetiapina, els quals requereixen prescripció mèdica. En general, la sensació que regna és que se sobremedica massa els presos, de manera que els problemes d'addicció, sobredosi i trànsit a les presons augmenten de manera preocupant.