Una protesta de metges de Catalunya. Foto: Europa Press

La vaga de metges (tant del sector públic com del privat) convocada per Metges de Catalunya (MC) ja està en marxa des de les 8 del matí. De fet, el sindicat ja ha fet públiques les primeres dades de seguiment per part dels professionals de la salut.

Segons MC, el seguiment, tant en atenció primària com als hospitals, és considerable, aconseguint el 75% si es mira en conjunt.

Barcelona Tarragona Lleida Girona Total Atenció Primària 80% 80% 75% 80% 79% Hospitals 75% 70% 70% 75% 73% Total 77% 75% 72% 77% 75%

El sindicat actualitzarà les dades de nou a les 4 de la tarda.