Les termes. Foto: Viquipèdia

Una excavació arqueològica a Roma ha servit per treure a la llum diversos objectes antics, com ara un bust masculí de marbre del segle II dC, una estranya moneda de l'any 700 i un anell de bronze amb un monograma del segle VI, que es trobaven enterrats davant a les Termes de Caracalla.

Els treballs es van posar en marxa per localitzar l'origen de la Via Appia, i també han causat el descobriment de fragments de vidre i ceràmiques, algunes decorades, així com les restes d'una àmfora, una columna amb una inscripció, antics jocs de taula, a més de mosaics, com van explicar dimarts 24 de gener passat els seus responsables.

"Encara que la complexitat del treball provocada pel gran flux d'aigua no ha permès assolir l'estrat on es trobaria la calçada de la via, les troballes efectuades donen testimoni de l'activitat d'aquesta zona més enllà de l'època de l'Imperi Romà", va detallar la superintendent de Roma, Daniela Porro