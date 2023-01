Catalunya press taxi

El sector del taxi està en vaga aquest dimecres 25 de gener i els taxistes de Barcelona col·lapsen el centre de la ciutat comtal per reclamar una sèrie de millores. Els membres del sector han tallat la Gran Via i el Passeig de Gràcia , amb l'objectiu de protestar contra les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que encara segueixen vigents.

"Tenim la capacitat de parar-ho tot i de mobilitzar-ho tot", comenta Tito Álvarez d'Elite Taxi Barcelona.

A més, el sector del taxi està amenaçant de convocar més jornades de vaga en dates importants, ja que entre el 31 de gener i el 3 de febrer se celebra la Integrated Systems Europe (ISE), la fira audiovisual més gran del món i en què es preveu que 50.000 persones es desplacin a Barcelona

La segona fira en què el sector del taxi es pot manifestar novament és amb el Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc entre el 27 de febrer i el 2 de març a Granvia de l'Hospitalet.

Les dades fins al moment apunten que 900 vehícles han paralitzat la Garn Via.

PROTESTES CONTRA EL GOVERN

El sector del taxi a Barcelona està lluitant contra les plataformes de transport com ara Free Now, Uber, Bolt o Cabify. Segons ells, el Govern liderat per Pere Aragonès hauria d'expedir un màxim de 1.800 llicències a aquests operadors per evitar la formació d'oligopolis i monopolis.

A més, també reclamen que a aquestes aplicacions se les consideri operadors de transport del taxi perquè no tinguin "buits legals" a què acollir-se i no puguin posar els preus que ells vulguin, de manera que s'hagin d'acollir a la tarifa regulada.