Foto: Europa Press

El Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona ha processat 45 agents de la Policia Nacional per les càrregues de l'1-O a la ciutat .

En una interlocutòria consultada per Europa Press , el jutge dóna per acabada la investigació i també arxiva el cas per a 20 més investigats.

Ara, acusacions i defenses hauran de presentar els seus escrits i demanar que el cas vagi a judici o que s'arxivi.