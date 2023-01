Autobus d'Avança/ @EP

Els treballadors del servei d'autobusos d' Avanza segueixen amb la protesta i l'enfrontament amb la patronal amb una nova jornada de vaga per avui, 25 de gener, en què s'estan prestant serveis mínims, cosa que està causant incidències en el servei. La vaga dels treballadors s'estendrà a més als dies 26, 27, 30 i 31 de gener i l'1, 8, 9 i 10 de febrer .

Així mateix, els conductors dels autobusos i els usuaris han denunciat la situació en què es troben els vehicles que formen la flota operativa de l'empresa per prestar el servei. Des de la posada en marxa el 2021 com a servei d'autobusos que uneix el Baix Llobregat i Barcelona , els usuaris s'han queixat també per la manca de qualitat del servei prestat.

Cal recordar, que Avanza no suma únicament queixes, sinó que a finals del 2022 va ser sancionada amb una multa de 300.000 euros per part de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a causa de " incidències que no estaven justificades " segons va declarar Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB a Vilapress.

AQUESTS SÓN ELS SERVEIS MÍNIMS

Els dies 25, 26, 27, 30 i 31 de gener i 1, 8, 9 i 10 de febrer 2023 amb motiu de la Vaga de treballadors i treballadores d' UTE Avanza Baix convocada pel Comitè d'Empresa , les línies d'autobús diürn i de Nitbus operades per Avanza al Baix Llobregat circularan segons els serveis mínims als horaris que estableix el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis mínims previstos per als dies de la vaga són:

25 gener de 2023: de 2:30 a 05:30 hores es fixa la circulació del 20% del servei i de 7:00 a 10:00 i de 17:00 a 20:00 hores es fixa la circulació del 40% del servei servei servei.

de 2:30 a 05:30 hores es fixa la circulació del 20% del servei i de 7:00 a 10:00 i de 17:00 a 20:00 hores es fixa la circulació del 40% del servei servei servei. 26 gener de 2023 : de 2:00 a 05:00 hores es fixa la circulació del 20% del servei i de 6:30 a 9:30 i de 16:30 a 19:30 hores es fixa la circulació del 40% del servei servei servei.

: de 2:00 a 05:00 hores es fixa la circulació del 20% del servei i de 6:30 a 9:30 i de 16:30 a 19:30 hores es fixa la circulació del 40% del servei servei servei. 27, 30 i 31 gener de 2023 i 1, 8, 9 i 10 febrer de 2023 : de 2:00 a 5:00 hores es fixa la circulació del 20% del servei i de 6:00 a 9:00 i de 16 :00 a 19:00 hores es fixa la circulació del 40% del servei.

La línia L88, que no té alternatives de servei, circularà al 100% per garantir la prestació del servei als usuaris que necessitin fer aquest trajecte. La resta de la jornada el servei serà ofert amb normalitat , però es preveu que hi pugui haver alguna afectació derivada daquest fet.