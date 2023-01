El Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona ha processat 45 agents de la Policia Nacional per les càrregues de l'1-O a la ciutat.

En una interlocutòria consultada aquest dimecres, el jutge dóna per acabada la investigació i també arxiva el cas per a 20 més investigats.

Arxiu - Guàrdia Civil i Policia Nacional incauten urnes de l'1-O - EUROPA PRESS - Arxiu

Ara, acusacions i defenses hauran de presentar els seus escrits i demanar que el cas vagi a judici o que s'arxivi.

IES PAU CLARIS: PATADA DES DE L'ESCALA



L'instructor conclou que l'IES Pau Claris "clarament els responsables de l'operatiu policial no van complir les seves obligacions de supervisió de l'acció dels agents sota la seva responsabilitat , ja que, com s'ha dit en resolucions anteriors en aquest jutjat i per diverses actuacions de la Audiència de Barcelona, l'actuació policial va ser clarament desproporcionada en general ”.

En aquest col·legi s'ha identificat el policia que va saltar des d'una escala per donar una puntada de peu sobre un home i estan processats tres agents que apareixen en vídeos llançant escales avall diverses persones.

ESCOLA MEDITERRÀNIA: PORRAÇOS A LA CARA



Sobre l'Escola Mediterrània, on hi va haver 20 denunciants i entre els ferits un home de 82 anys, el jutge relata a partir de les imatges de la jornada: "Els agents es dirigeixen de forma directa cap a la multitud i, sense dir res, advertiment o requeriment algun, comencen a empènyer les persones allí congregades, iniciant una situació violenta de gran confusió que va augmentant fins al punt d'observar-se persones empeses a terra, una persona amb la cara ensangonada i un agent colpejant amb la seva defensa a la cara de les persones que ja estan desallotjades".

El jutge constata que el responsable del dispositiu va incomplir la normativa policial en ordenar actuar d'aquesta manera, i afegeix que "en aquest col·legi es va dur a terme una autèntica càrrega policial, que per la seva manera de dur-se a terme i la seva falta d'anunci va resultar en diversos resultats lesius".

Processa al cap d'aquest dispositiu, ia set policies més, entre els quals destaca d'un la seva "actuació especialment greu": va colpejar amb la porra a la cara diverses persones ja desallotjades, va donar puntades de peu a una persona que intentava aixecar-se de terra i va colpejar a la cara una altra persona que intentava ajudar-lo.

ESCOLS PEUS DE SANT ANTONI I IES VÍCTOR CATALÀ



A les Escoles Peus de Sant Antoni, les imatges mostren "una actuació especialment violenta i desproporcionada dels agents" , que van colpejar sense avís previ ni cap negociació, explica el jutge.

"Es pot veure agents donant cops de puny, puntades de peu, agafant del coll, llançant persones a terra i fins i tot colpejant amb porres gent que ja no es troba a la porta de l'escola ni té una actitud agressiva envers els funcionaris", i el jutge subratlla que l'equip que va intervenir en aquest centre és el mateix que va anar a l'IES Pau Claris ia l'Escola Mediterrània.

El jutge processa diversos policies per l'actuació a l'IES Víctor Català: un agent va donar una bufetada a un votant, dos van aixecar una persona alçant-la per una cama i després un va aixecar un ancià del terra tirant-lo de les orelles.

L'instructor afegeix una "especial menció" al policia que apareix en un vídeo donant un cop de puny a la cara a un home, ia més també processa un agent per tirar una persona a terra i després colpejar-la, a més de trepitjar intencionadament la mà d'una persona que està asseguda a terra.

CEIP PROSPERITAT: FORÇA "CLARAMENT INNECESSÀRIA"



Al CEIP Prosperitat 11 persones van denunciar lesions, entre elles un home que va denunciar "que va ser llançat pels agents per unes escales i va patir una lesió a l'orella que va necessitar punts de sutura", com mostra el seu informe mèdic.

L'home s'ha querellat contra el policia i el jutge ha decidit processar l'agent i el cap del dispositiu a l'escola perquè "com és de veure a les imatges gravades, s'aprecien dèficits clars en l'actuació respecte a la normativa i protocols" policials , i destaca que els policies no van negociar ni van advertir de les càrregues sinó que van fer servir la força al cap de pocs segons d'arribar.

"En alguns casos resulta clarament innecessària, tenint en compte la presència de persones de diversa índole entre la multitud, sense cap actitud agressiva i amb persones d'edat avançada entre ells", afegeix el jutge sobre l'ús de la força policial.

CEIP RAMON LLULL I CAP EL GUINARDÓ



Al CEIP Ramon Llull, on es van recaptar una vintena de denúncies, el jutge processa un policia per agafar una persona del coll i arrossegar-la.

Deu persones van denunciar actuacions policials al CAP El Guinardó: el cas s'arxiva per al cap del dispositiu perquè no consta que donés cap ordre concreta per a les càrregues, però el jutge processa un policia per haver intervingut sense intentar abans una mediació o fer una advertència.

"En absolut es pot considerar una advertència prèvia suficient el fet d'acostar-se a la multitud amb un altaveu i, sense solució de continuïtat ni espera de cap mena, començar a llançar les persones de forma violenta fora del lloc, d'una manera clarament lesiva per a algunes persones", argumenta el jutge al processar-lo.

ELS HORTS, MARENOSTRUM, ÀGORA, MONSERDA I PAU ROMEVA



També està processat el responsable del dispositiu al CEIP Els Horts, per una actuació "clarament desproporcionada i innecessària", i tres policies més estan processats per presumptament lesionar dues dones al CEIP Marenostrum.

També hi ha policies processats per l'actuació al CEIP Àgora, on el jutge constata que hi va haver càrregues usant la porra "de manera indiscriminada".

Al CEIP Dolors Monserda, el jutge processa un policia per presumptament lesionar quatre persones i dues més per presumptament lesionar una persona, a més del seu superior jeràrquic: "No ens trobem davant casos aïllats o puntuals, sinó que l'actuació de els agents investigats no va poder passar desapercebuda a aquest responsable i tot i així no consta que intentés evitar-ho o que donés les ordres oportunes perquè els fets no passessin", justifica el jutge.

Respecte al CEIP Pau Romeva, un policia està processat per una "actuació clarament dolosa, dirigida únicament a causar lesions al denunciant presumptament com a represàlia per un insult anterior".

ESCOLA INFANT JESÚS: ACTUACIÓ "GRATUÏTA"



A l'Escola Infant Jesús, on hi ha cinc denunciants, el jutge destaca "l'especial circumstància que una vegada iniciada l'actuació policial, es va optar per no entrar a l'escola i no es va requisar cap material, interpretant els responsables policials que la interlocutòria dictada pel TSJC només autoritzava entrar a col·legis de titularitat pública i no privada, com és el cas, donant compte d'aquesta circumstància quan ja s'havia iniciat l'actuació".

Per això, el jutge considera que l'actuació policial no tenia una finalitat concreta, "cosa que suposa en certa manera una actuació policial gratuïta i, per tant, molt menys justificable", i processa el responsable de l'operatiu i un dels agents.

INVESTIGACIONS ARXIVADES



El jutge no veu delicte i per tant ha arxivat el cas per als policies que van participar als dispositius a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de la Vall d'Hebron, a l'avinguda del Jordà, al CEIP Tibidabo, al Centre de Formació d'Adults Freire ia l'IES Jaume Balmes.

També arxiva el cas per als policia que van intervenir al CEIP Estel, al col·legi Joan Fuster, a la seu de la Conselleria d'Educació, al CEIP Aiguamarina, a l'Escola Projecte, a l'Escola de Joves Trinitat Vella, a l'IES Joan Boscà , l'Escola Mas Casanovas, el centre Fedac Horta i Santa Calina de Siena.