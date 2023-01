La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victòria Rosell / @EP De les 49 dones assassinades per violència de gènere el 2022 gairebé la meitat, 21 d'elles, havien denunciat prèviament el seu presumpte agressor i en cinc dels casos romanien en vigor les mesures imposades contra aquest, segons ha explicat aquest dimecres la delegada de Govern contra la Violència de Gènere, Victòria Rosell.

En una roda de premsa en què ha fet balanç de les xifres que aquesta xacra va registrar l'any passat, Rosell ha indicat que una de cada tres víctimes mortals tenia entre 41 i 50 anys, el mateix percentatge i edat que es registra a les estadístiques sobre els presumptes agressors. També coincideixen els perfils de víctima i agressor en què la majoria pertanyen al rang d'edat d'entre 31 i 50 anys.

Pel que fa a la situació de la víctima i l'agressor en el moment del crim, Igualdad apunta que en 32 dels 49 casos encara eren parella, mentre que els 17 restants es trobaven en fase de ruptura o eren exparella. A més, 10 dels presumptes assassins es van suïcidar després de l'assassinat i 9 més ho van intentar.

De la mateixa manera, han destacat que la majoria dels successos es registren dilluns i cap de setmana i que, el 2022, el mes més negre es va registrar al desembre, amb 11 assassinades. De fet, es tracta del segon mes més tràgic de la sèrie històrica, des del 2003.

2 MENORS ASSASSINATS

Rosell també s'ha referit als casos d'assassinat a menors per violència masclista, que l'any passat en va registrar dos, el segon any amb menys successos d'aquest tipus, només darrere del 2016, quan es va comptabilitzar la mort d'un menor. En total, entre el 2013, des que es registra aquesta dada, i el 31 de desembre del 2022, s'han comptabilitzat 48 assassinats de menors per aquesta xacra.

Pel que fa als dos crims del 2022, la delegada del Govern ha explicat que en tots dos el presumpte assassí va ser el pare biològic, encara que en un dels casos la relació entre els pares del nen era d'exparella. També en un dels casos, hi havia denúncia prèvia de la dona al presumpte agressor.

A més, Igualdad ha assenyalat que el 2022 va acabar amb 38 orfes menors d'edat per violència masclista, que s'eleven a 377 si es té en compte l'històric recollit des del 2013.

RÈCORD DE TRUCADES AL 016

El departament que dirigeix Irene Montero també ha destacat que el servei d'assessorament telefònic a víctimes de violència de gènere 016 va registrar el 2022 un total de 102.391 trucades pertinents, fet que suposa que per primera vegada des de la posada en marxa d'aquest telèfon, al setembre de 2007, s'han registrat més de 100.000 trucades en un sol any.

La delegada del Govern ha explicat que el servei del 016 ha comptabilitzat més de 1.136.000 trucades pertinents des de la posada en marxa, a més, s'han registrat 1.499 consultes per correu electrònic a aquest mateix servei, 6.063 per whatsapp i 2.167 a través del xat que el Ministeri va posar en marxa el setembre del 2022.

Rosell ha destacat la relació que hi ha entre l'augment de consultes al 016 amb la posada en marxa de campanyes institucionals o socials sobre violència de gènere. Tot i això, segons ha assenyalat, no s'ha detectat un creixement a les consultes en èpoques de repunt d'assassinats masclistes, com per exemple, el mes de desembre de l'any passat.

El Ministeri ha fet balanç també dels dispositius de control telemàtics actius que, a data de 31 de desembre del 2022 eren 3.056, un 16,6% més que els 2.620 que estaven actius al final del 2021. Mentrestant, les usuàries actives al servei de protecció a víctimes Atenpro, eren, el darrer dia de l'any passat, 17.062.