@EP Sindicats sanitaris i educatius han reunit aquest dimecres prop de 16.000 persones en dues manifestacions a Barcelona en una jornada de vaga per reclamar millores a la sanitat i l'educació pública i més inversió en els Pressupostos de la Generalitat.

La manifestació que ha convocat Metges de Catalunya, amb inici a la Conselleria de Salut i final a l'Estació de Sants, ha congregat 9.300 persones.

El Govern ha xifrat en un 17,5% el seguiment que ha tingut la vaga de metges al primer torn d'aquest dimecres i en un 0,8% el de la resta del personal, mentre que el sindicat ho ha xifrat en un 75% al torn de matí i tarda d'aquest dimecres.

EDUCACIÓ I SALUT



La manifestació que ha reunit els sindicats d'educació i la Mesa Sindical de Sanitat, que està formada pels sindicats CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Barberà, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) i Infermeres de Catalunya, ha començat a la plaça Sant Jaume i ha arribat fins al Parlament, reunint un total de 6.500 persones.

Segons els sindicats, la vaga ha tingut un seguiment del 20%, mentres que la Conselleria d'Educació de la Generalitat ho ha xifrat en un 7,7%.

Per serveis territorials, el del Consorci d'Educació de Barcelona és el de més seguiment, amb el 13,11%, seguit de Barcelona comarques, amb el 10,35%, i el del Baix Llobregat, amb el 9,64%; i els que menys seguiment han tingut de la vaga han estat Lleida, amb un 3,26%, i Girona, amb un 3,36%.

"LA SANITAT SE'N VA AL GARET"



Durant la manifestació de Metges de Catalunya, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentat que "la sanitat se'n va en orris", ha insistit que els metges estan enfadats i farts, i ha considerat que la primera mobilització ha estat un èxit rotund que mostra la força i cohesió dels sanitaris.

Els assistents a la manifestació sanitària han corejat càntics com 'Per una sanitat pública i de qualitat', 'Vocació no és explotació', 'Argimon, ens has donat plantó', 'Balcells mou fitxa, als metges no se'ls trepitja', 'Metge explotat, pacient maltractat' i 'A tu, a tu, a tu també t'afecta'.

Dijous hi ha una nova jornada de vaga de metges a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i divendres el sindicat es tornarà a reunir amb la Conselleria de Salut per continuar negociant a la recerca d'una millora de les condicions laborals i professionals dels metges que posi fi a les mobilitzacions, ja que tenen convocades de l'1 al 3 de febrer aturades parcials.

SERVEIS PÚBLICS I "BLINDAR" JULIOL A DOCENTS



A la manifestació conjunta de sindicats educatius i de sanitat pública que ha partit de plaça Sant Jaume, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha subratllat que la convocatòria és per defensar els serveis públics, recuperar condicions laborals i un augment en els Pressupostos , així com reclamar al Govern "blindar" el mes de juliol per a la formació docent.

La secretària general de la Federació d'Educació de CCOO, Teresa Esperabé, ha assenyalat que la Conselleria d'Educació ha tingut quatre mesos per presentar propostes per revertir retallades, ha dit que els centres estan desbordats, i ha advocat per “tornar a la unitat sindical que va donar tan bons fruits".

El portaveu d'Intersindical Educació, Bernat Pèlach, ha exigit al Govern un esforç "clar i decidit" pels serveis públics i revertir les retallades aquest any, i ha demanat una modificació en el projecte de Pressupostos.

Els sindicats educatius tenen previst fer aquest dijous accions descentralitzades, entre les quals s'inclou una concentració davant de la Conselleria d'Educació.

GOVERN



El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat en una intervenció al ple del Parlament que el seu departament ha fet "tot el possible" per evitar la vaga de docents convocada pels sindicats Ustec·Stes, CC.OO., la Intersindical-CSC, CGT, UGT i Aspepc·Sps.

També el conseller de Salut, Manel Balcells, ha proposat al ple impulsar un Pacte Nacional de Salut amb la participació de totes les forces polítiques i sindicats per "plantejar com s'ha de blindar" el sistema català de salut.