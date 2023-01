Treballadors d'Amazon protestant davant de la seu de Martorelles

Amazon ha anunciat els últims dies que crearà 2.400 llocs de treball a Saragossa i Figueres (Girona) amb l'obertura de dos nous centres logístics, una notícia que la companyia ha insistit a difondre i que amaga una altra realitat: l'"acomiadament col·lectiu" dels 800 treballadors que hi ha a la seu de Martorelles (Barcelona), als quals la multinacional nord-americana ha ofert un traslladat amb condicions que consideren insuficients.

Des de diumenge passat, els treballadors d'Amazon a Martorelles s'estan mobilitzant per pressionar l'empresa i decidir si iniciaran una vaga a partir del 31 de gener. Tot depèn de com avancin les negociacions. Aquest dimecres s'ha produït una trobada entre el comitè negociador i la direcció de la companyia i, segons ha explicat Elisenda Mas López , delegada de la taula negociadora, a CatalunyaPress , “no s'ha produït cap avenç”. "Hem sortit com hem entrat" , ha assenyalat la delegada. La mesa de negociació ha exigit a Amazon que els reubiquin en altres centres de la província de Barcelona, i l'empresa ha assegurat que estudiarà la proposta i que donarà una resposta el proper 31 de gener.

La proposta que de moment Amazon sí que ha posat sobre la taula és oferir als treballadors de Martorelles el trasllat a Saragossa o Figueres. En cas que acceptessin el trasllat a Saragossa, Amazon realitzarà un pagament únic de 3.000 euros com a compensació per a cada treballador, i 1.500 euros per als que decideixin anar-se'n a Figueres -una quantitat que els treballadors consideren insuficient-. "T'han de donar quatre mensualitats per a un trasllat, és el que marca l'acord", assegura Elisenda Mas a CatalunyaPress . A més, alguns treballadors podrien veure reduït el seu sou en acceptar el trasllat: "Quan es traslladen a Saragossa o Figueres assumeixen el conveni d'aquests territoris, amb sous més baixos", afirma Mas.

Li preguntem pels llocs de treball que Amazon ha anunciat que crearà a Espanya mentre veuen perillar el seu futur. "És una vergonya i una falta de respecte", sentencia la delegada del comitè de negociació. La solució que ofereix la multinacional nord-americana als treballadors que no acceptin les condicions és senzilla: l'acomiadament procedent, cobrant 20 dies de sou per any treballat. "Això no és un trasllat com ens comunica l'empresa, és un acomiadament col·lectiu" , denuncia Elisenda Mas.

El proper 31 de gener esperen rebre una resposta favorable per part de la direcció d'Amazon per a què els treballadors siguin reubicats a altres seus de Barcelona. O almenys, que no ofereixin condicions ridícules per al trasllat a Saragossa o Figueres, dissenyades perquè els treballadors les rebutgin i la multinacional es netegi les mans. Si no es compleixen les seves expectatives, només hi haurà una solució, la vaga .