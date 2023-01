Catalunya press educaciu00f3n

Sindicats educatius han empaperat les portes del Consorci d'Educació de Barcelona amb frases com 'Bye bye Cambray', 'Educació i sanitat pública i de qualitat' i 'Qui retalla, no porta els fills a la pública', en el marc de una acció reivindicativa a la segona jornada de vaga per reclamar millores per als docents.

Segons ha informat el sindicat Ustec·Stes, aquest dijous al matí estava prevista una concentració cap a les 9.30 hores davant del Consorci, en què han participat membres d'Ustec, CGT i Intersindical-CSC, així com docents que s'han volgut sumar.

Una mica abans de les 10.30 hores "una trentena de persones han decidit entrar al Consorci", s'han dirigit fins a la cinquena planta on han estat rebuts per un representant de Recursos del Consorci i, després de parlar amb ell, han marxat.