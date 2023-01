Moment de l'aixecament del cadaver del sagristà per part dels serveis funeraris, a 25 de gener de 2023 a Algesires, Cadis (Andalusia, Espanya) - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press

El marroquí detingut després de l'atac mortal ocorregut dimecres a Algesires (Cadis) que va costar la vida a un sagristà hauria estat expulsat de Gibraltar al Marroc el 2019 després d'haver arribat il·legalment al Penyal, segons apunta la premsa local.

Un portaveu de la Policia gibraltarenya ha indicat al diari 'Gibraltar Chronicle' que les autoritats del Penyal creuen que es tracta del mateix subjecte, ja que els noms coincideixen. "Estem en contacte estret amb les autoritats espanyoles sobre aquesta qüestió", ha precisat.

Segons explica aquest mitjà, l'autor de l'assassinat del sagristà a Algesires formaria part d'un grup de tres adults i un menor que van ser detinguts l'agost del 2019 per la Marina gibraltarenya després d'entrar en una moto aquàtica en aigües del Penyal.

Tots quatre es van declarar culpables d'entrar a Gibraltar sense permís, i van ser detinguts i deportats deportats dies després al Marroc per ordre d'un tribunal. Durant la vista judicial, es va dir que tots havien fet la travessia "a la recerca d'una vida millor" i que tenien "sort d'estar vius" ja que la moto va bolcar tres vegades durant el trajecte.

El Ministeri de l'Interior ha confirmat aquest dijous que el detingut a Algesires tenia obert un expedient d'expulsió per situació irregular des del juny del 2022, encara que no consten antecedents penals ni per delictes de terrorisme, ni a Espanya ni a altres països aliats.