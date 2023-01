Arxiu - Façana de l'Hospital Sant Joan De Déu, a Esplugues De Llobregat (Barcelona) - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU - Arxiu

El nadó trobat abandonat en una bossa d'esport al mig del districte de Sants de Barcelona dimarts ha rebut l'alta hospitalària després d'estar ingressat dos dies a l' Hospital Sant Joan de Déu i serà acollit per una família.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, el nadó serà lliurat a la família d'acollida d'urgència divendres.

El menor va arribar a Sant Joan de Déu ferit lleu i no ha hagut d'ingressar a la unitat de cures intensives (UCI) pediàtrica en cap moment de l'hospitalització: el centre l'ha tingut en observació i li ha fet proves per determinar-ne l'afectació fins i tot que li ha donat l?alta.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat va assumir la tutela del menor i ha buscat una família d'acollida d'urgència i diagnòstic perquè es fes càrrec del nadó un cop rebés l'alta com a mínim sis mesos .

La Unitat de Recerca dels Mossos d'Esquadra està treballant per aclarir-ne les causes i trobar l'autor de l'abandonament del nadó i dimarts ja va anunciar que revisaria càmeres i interrogaria testimonis per avançar en la investigació.