Furgons i agents de la Policia Nacional al carrer Clavel, on s'ha detingut un home per la seva presumpta relació amb l'enviament de les cartes explosives, el 25 de gener del 2023, a Miranda d'Ebre, Burgos, Castella i Lleó, ( Espanya). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

El jubilat que va ser detingut aquest dimecres a Miranda de Ebro com a presumpte autor de l'enviament de cartes explosives des de casa a Presidència del Govern - contra Pedro Sánchez - i ambaixades declararà aquest divendres davant el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama.

PGP, de nacionalitat espanyola i 74 anys, està considerat com el responsable de l'enviament de les sis cartes amb material deflagrant remeses a finals del mes de novembre passat i principis de desembre a diferents empreses i institucions com Presidència del Govern, l'Ambaixada de Ucraïna a Espanya o l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya.

Es tracta d'una persona molt activa a les xarxes socials i, segons els investigadors, té coneixements tècnics i informàtics, segons han informat fonts del Ministeri de l'Interior i de la Policia Nacional. L'Ajuntament de Vitòria ha confirmat que va ser funcionari d'aquest consistori fins al 2013

L'arrestat residia en un petit habitatge al carrer del Clavell de Miranda d'Ebre , on especialistes de la Policia Nacional van portar a terme aquest dimecres un registre abans del seu pas a disposició del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4, que investiga l'enviament d'aquestes cartes amb material pirotècnic.

INVESTIGACIÓ "COMPLEXA I LABORIOSA"



El Ministeri de l'Interior ha subratllat que la investigació ha estat molt "complexa i laboriosa", i ha afectat diverses províncies d'Espanya. Les diligències han pogut determinar que tots els enviaments de les sis cartes es van fer des de la ciutat de Burgos.

El 24 de novembre passat va ser detectada una carta amb material explosiu dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que havia estat remès per correu postal ordinari. Els serveis del Departament de Seguretat de Presidència del Govern van detectar la carta en les tasques de cribratge i filtratge de la correspondència.

Cinc cartes semblants més per les seves característiques i contingut als rebuts per l'Ambaixada d'Ucraïna i l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, per l'empresa Instalaza a Saragossa, pel Centre de Satèl·lits de la Unió Europea ubicat a la Base Aèria de Torrejón i pel Ministeri de Defensa. Un vigilant de seguretat de l?Ambaixada d?Ucraïna va resultar ferit per l?explosió d?un dels artefactes. També hi va haver enviaments amb sobres que tenien a l'interior ulls d'animals.

El 3 de gener passat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'enviament d'aquesta sèrie de cartes explosives va acordar obrir una nova línia de recerca a la causa per dur a terme una sèrie de indagacions de caràcter tecnològic.