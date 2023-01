"És un malson" , afirma Maribel, una dona que no es no es treu la màscara ni per dormir. Es tracta d?una dona de 64 anys que va viatjar fa cinc mesos a Turquia per operar-se el pit. Quan va arribar per fer-se l'operació, li van oferir arreglar-se la dentadura per la meitat de preu que podria costar a Espanya. Va acceptar, i ara no té dents.

Maribel a Quatre al Dia @ep

"Jo tenia les dents bé. Només volia que em fessin un blanquejament i em substituïssin els implants dels queixals" , explica l'afectada. Es va sotmetre a la intervenció dental i en despertar-se va tenir una sensació estranya, notava que li faltava alguna cosa: li havien extirpat totes les peces dentals. "No m'explico com han pogut ser tan salvatges de treure'm fins a les dents sanes", lamenta l'afectada.

Els metges li van dir a la Maribel que li posarien una dentadura postissa, i que podia tornar en quatre mesos per posar-li els implants. "Em sonava estrany però tenia l'esperança que fos així", afirma l'afectada Mediaset. Però res no va ser com li van dir, i en tornar li van oferir una altra dentadura postissa de pèssima qualitat. "No puc ni posar-me-la perquè em van fer malament el motlle. És com per a un cavall", lamenta.

Ara Maribel s'ha quedat sense dents i sense cap solució. "Sento que m'hagin fet això perquè jo mai he fet res a ningú", ha dit l'afectada plorant al programa Cuatro al Dia. Es va gastar tots els seus estalvis en aquest viatge per fer-se uns retocs i ha acabat de la pitjor manera possible. "El meu pare va morir fa un any i ens va deixar 10.000 euros a cada germà. Em vaig voler donar el caprici amb aquests retocs i mira com he acabat", relata.

La intervenció li va costar 3.800 euros i refer-se la boca a Espanya pot sortir per 9.000 euros. Però no tenen aquests diners. "Amb la meva pensió no m'arriba. Jo no vull que em regalin res, però que em donin facilitats per pagar-ho", demana com a última sortida.