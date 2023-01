Foto: Pexels

Protegir les nostres dades és (o hauria de ser) quelcom que tinguem interioritzat i del que siguem conscients que cal fer. Ara, a més, amb una vida cada cop més repartida entre el món real i el virtual, pren una especial importància tenir una bona cultura de privacitat. I en aquest sentit, encara hi ha molta feina per fer. Per això, en el marc de la commemoració del Dia Europeu de la Protecció de Dades (que es commemora el 28 de gener), l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya posen en marxa el projecte Qui ets? Dades que parlen de tu.

Es tracta d'una desena de propostes, pensades per a infants, joves i adults, que han de servir perquè persones de totes les edats sobre la importància de prendre el control de la privacitat. Es faran durant tots els mesos de 2023 i són jocs, contes, espectacles, tallers de lectura i cinefòrums que tenen la privacitat com a protagonista.

Les activitats són variades i s’adrecen tant a un públic infantil com a adults. L’objectiu és, d’una banda, que els infants creixin amb plena consciència del valor de les seves dades personals i de la importància de protegir-les, per tal de conservar la seva autonomia, independència i llibertat en un món plenament digital. D’altra banda, en el cas dels adults, es pretén activar el pensament crític davant de situacions quotidianes en què intervé l'ús de la tecnologia i, també, establir mecanismes d’alerta i protecció davant de situacions que puguin comportar la pèrdua de dades, més enllà dels ciberatacs.

LES CITES