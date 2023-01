Metges de Catalunya @ep La segona jornada de vaga mèdica, convocada aquest dijous per Métges de Catalunya (MC) als centres d'atenció primària (CAP) i hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) i dels centres concertats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), ha mantingut el seguiment massiu del dia anterior amb un 70% del personal mèdic secundant l'atur, segons les dades recollides pel sindicat a més de 60 comitès vaga repartits pel territori. Uns 8.000 facultatius s'han manifestat des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona fins a arribar al Parlament de Catalunya. Per escenificar l'"abandonament del sistema" i la renúncia dels professionals a seguir treballant en les actuals condicions assistencials, laborals i retributives, els manifestants han llançat les bates blanques a la porta del Parlament mentre cridaven consignes contra la sobrecàrrega de treball que pateix el col·lectiu.



En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari general de MC, Xavier Lleonart , ha celebrat l'èxit de la convocatòria i ha destacat la mobilització com l'expressió que el personal facultatiu està "cabrejat, cohesionat i reivindicatiu". Alhora, ha remarcat que les demandes de MC "no només són les d'un grup de metges, sinó que les comparteix tothom". Per aquest motiu, ha afegit, les solucions s'han de trobar amb el sindicat mèdic, “sense diluir-les en altres espais de participació”. Pel que fa a les negociacions amb el Departament de Salut que es reprendran aquest divendres, Lleonart ha considerat que seria "erroni" que, després de l'èxit de les dues jornades de vaga, el punt de partida de la conselleria fos el mateix que va acabar l'última reunió. "El col·lectiu necessita solucions específiques i ja les necessita, perquè la crisi de demografia és mèdica. Si vol, el Govern té els instruments i ho pot fer, la resta són excuses", ha reblat. EL GOVERN PROPOSA UN PACTE PER BLINDAR EL SISTEMA

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha fet aquest dimecres una proposta a tots els agents socials i als grups parlamentaris en la seva intervenció al Parlament: el titular de salut els ha convidat a fer “un pacte per al sistema nacional de salut ”. Balcells ha afirmat que “calen canvis estructurals, de fons” i que “cal treballar, amb la complicitat de tots, per blindar el sistema de salut des del punt de vista de finançament, del model i per abordar els veritables reptes de present i de futur”.

Manel Balcells ha assenyalat que aquest pacte, que alguns grups han reclamat, és part de l'acció de Govern. En aquest sentit, els ha emplaçat a treballar després de la vaga pel conjunt dels professionals del sistema de salut de Catalunya.

El conseller ha avançat que cal asseure's i consensuar les bases per a la transformació del sistema. Mentrestant, seguim treballant a millorar les condicions dels professionals: “Posarem en positiu el conveni del SISCAT; treballarem perquè el conveni de l'ICS funcioni bé i treballarem perquè la taula d'harmonització faci la seva funció: que tot el sistema nacional de salut estigui en les mateixes condicions”.

Balcells ha explicat que proposarà formalment als principals actors del sector sanitari "treballar per aquest pacte i per salvar totes les mancances del sistema que vénen d'anys" i que el titular de Salut se les ha trobat en els primers 100 dies des que és a Govern.