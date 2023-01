Inici de l'EBAU / @EP

La propera prova d' Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) , que serà l'última de l'anterior model educatiu després de l'entrada en vigor de la LOMLOE, s'haurà de fer abans del proper 16 de juny i els resultats provixionals de les proves seran publicats abans del 30 de juny.

Així ho reflecteix l'ordre, publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que també estableix que les proves corresponents a la convocatòria extraordinària hauran de finalitzar abans del 14 de juliol en cas que l'Administració educativa competent determini fer la convocatòria extraordinària aquest mes. En aquest cas, els resultats provisionals de les proves s'han de publicar abans del 21 de juliol.

En el cas que lAdministració educativa competent determini celebrar la convocatòria extraordinària al mes de setembre, les proves shauran de celebrar abans del 15 de setembre. En aquest cas, els resultats provisionals s'han de publicar abans del 21 de setembre.

La convocatòria d'exàmens d'accés a la Universitat d'aquest curs escolar 2022-2023 continuarà amb el format de la pandèmia amb més opcions de resposta que en els exàmens previs a la Covid-19 i preguntes tipus test.

El BOE recorda que el nou model de prova d'accés s'implantarà el curs 2023-2024, mentre que aquest curs 2022-2023 es realitzarà per última vegada una prova d'avaluació de Batxillerat basada en el model educatiu a extingir.

L'ordre justifica que, ja que l'alumnat que realitzarà la prova ha cursat gran part de la seva escolarització amb restriccions i ha hagut de “sortejar dificultats” que s'han de seguir tenint en compte a l'hora de dissenyar aquesta prova, “sembla recomanable mantenir el disseny i les característiques del model que s'aplica des del curs 2019-2020”.

L'objectiu de mantenir el model de la pandèmia és, segons reflecteix el document publicat aquest divendres, "evitar incerteses a la comunitat educativa i resoldre possibles situacions de desigualtat entre l'alumnat que ha de realitzar aquest model de prova per última vegada en aquest curs i els que ho van fer a les convocatòries immediatament anteriors".

Seguint les mateixes directrius que les ordres anteriors dictades des del començament de la pandèmia, cadascuna de les proves contindrà preguntes obertes i semiobertes que requeriran de lalumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa.

A més d'aquests tipus de preguntes, també es poden utilitzar preguntes d'opció múltiple, sempre que en cadascuna de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes arribi com a mínim al 50 per cent.

Les preguntes d'opció múltiple tindran "una sola resposta correcta inequívoca i que no exigeixen construcció per part de l'alumnat, ja que aquest es limitarà a triar-ne una d'entre les opcions proposades". Per part seva, les semiobertes seran preguntes "amb resposta correcta inequívoca i que exigeixen construcció per part de l'alumnat", una construcció que "serà breu, per exemple, un número que dóna resposta a un problema matemàtic, o una paraula que completi una frase o doneu resposta a una qüestió, sempre que no es faciliti un llistat de possibles respostes”.

Per acabar, les preguntes obertes exigiran "construcció per part de l'alumnat i no tenen una sola resposta correcta inequívoca". S'hi engloben les produccions escrites i les composicions plàstiques.