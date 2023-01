Foto: SATSE

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat a tots els serveis autonòmics de salut que siguin diligents i àgils en el procés d'estabilització extraordinari posat en marxa en el conjunt de l'Estat perquè les prop de 25.000 places ofertes a les infermeres, matrones i fisioterapeutes puguin posar fi a la situació de temporalitat i precarietat laboral que sofreixen des de fa anys.

SATSE recorda que, tal com estableix la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, tots els processos selectius corresponents a les ofertes públiques d'ús d'estabilització es van convocar abans del 31 de desembre del passat any, i ara les administracions autonòmiques tenen fins a finals de 2024 per a concloure'ls i que els professionals que han superat el procés obtinguin la seva nova plaça.

En el cas de les infermeres, les comunitats autònomes han convocat un total de 15.518 places, a través del concurs de mèrits, i altres 7.585, a través del concurs/oposició. Per part seva, són 516 places, via concurso de mèrits i 210, via concurs oposició, per a les matrones, i 649 (concurs de mèrits) i 259 (concurs oposició) per als professionals de Fisioteràpia.

El Sindicat d'Infermeria subratlla que el nombre de places convocades continua sent insuficient per a acabar amb un problema provocat per l'absoluta passivitat i inacció durant anys del conjunt d'administracions sanitàries públiques i que ha propiciat taxes de temporalitat que arriben en alguns serveis autonòmics de salut al 60 per cent del total de les plantilles.

Sobre aquest tema, el Sindicat recalca que aquest procés extraordinari d'estabilització de places en la sanitat pública no s'ha degut a la voluntat decidida de les administracions per acabar amb la temporalitat, sinó perquè s'han vist obligades per pronunciaments del tribunal de Justícia de la UE i perquè els fons europeus acordats en 2021 per al nostre país estaven condicionats a l'adopció de mesures concretes contra aquest problema laboral.

A més d'aquesta convocatòria amb caràcter extraordinari que té l'objectiu de reduir fins al 8 per cent la taxa de temporalitat en l'administració pública, SATSE treballa des de fa mesos amb el Ministeri de Sanitat per a reformar l'Estatut Marc del personal estatutari i possibilitar que s'estableixi una convocatòria, almenys, en anys alterns, com a mínim, de concursos oposició en cada servei de salut i que aquests es resolguin amb la celeritat suficient, perquè uns no se solapin amb uns altres.

Una altra demanda del Sindicat plantejada en el marc de l'Àmbit de Negociació amb el Ministeri de Sanitat és que la reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari estableixi que els llocs de treball temporals mai s'utilitzin per a la cobertura de llocs estructurals, per la qual cosa la cobertura definitiva d'aquests llocs s'hauria de fer, en tot cas, en la següent Oferta pública d'ocupació (OPE).

Així mateix, des de l'organització sindical es reclama que es regulin els concursos de trasllats perquè es realitzin mitjançant un concurs obert i permanent que permeti garantir el dret a la mobilitat amb la freqüència necessària i que s'homologuin els barems d'accés a l'ocupació pública en el Sistema Nacional de Salut.

“No podem continuar permetent que milers d'infermeres, infermers i fisioterapeutes continuïn acumulant durant anys contractes precaris de dies, setmanes o mesos, ja que, a més del greu perjudici a nivell professional i personal que suposa, afecta negativament a l'atenció sanitària que es presta als pacients i al conjunt de la ciutadania”, conclou.