Rei emèrit Juan Carlos I / @EP

El Rei emèrit té intenció de fixar la seva residència fiscal a Unió dels Emirats Àrabs (EAU), país al qual es va traslladar l'agost del 2020 i en què el març del 2022 va fixar la seva residència permanent, segons ha avançat aquest divendres el diari 'El Mundo' .

Joan Carles ja ha iniciat els tràmits administratius pertinents per no haver de presentar aquest any la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) relativa al 2022, segons precisa el diari esmentat.

Així, notificarà a Hisenda que "el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics" ja no rau a Espanya i per tant fixarà la seva residència fiscal a EAU. En realitat, el Rei emèrit ja no compleix el requisit d'haver estat durant més de 183 dies en territori espanyol per ser considerat resident fiscal.

Des que es va instal·lar a Abu Dhabi l'agost del 2020, Joan Carles només ha estat a Espanya durant la seva breu visita de cinc dies a finals de maig passat. El que va ser monarca durant gairebé quatre dècades va notificar el mes de març passat per carta a Felip VI que havia decidit instal·lar la seva residència permanent al país del Golf.

Després que la Fiscalia General de l'Estat tanqués les investigacions obertes en contra, l'emèrit va fer saber al seu fill que havia decidit continuar "residint de forma permanent i estable a Abu Dhabi", on havia "trobat tranquil·litat".

Prèviament, l'antic monarca també havia procedit a saldar els comptes amb Hisenda, mitjançant dues regularitzacions. La primera, el 9 de desembre del 2020, va ser de 678.000 euros en relació amb l'ús de targetes bancàries amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause, un dels tres assumptes investigats en contra.

A continuació, el 25 de febrer del 2021, va dur a terme una segona per gairebé 4,4 milions d'euros per rendes no declarades durant diversos exercicis que sumen més de 8 milions d'euros en relació amb viatges i serveis a costa de la Fundació Zagatka , carregat del seu cosí Álvaro d'Orléans-Borbó.

Cal recordar que el Rei Felip VI va retirar a Joan Carles la seva assignació com a membre de la Família Reial el març de 2020, després que es conegués que Aràbia Saudita li havia 'regalat' 100 milions de dòlars.