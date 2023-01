Arxiu - Dues gorres en un vehicle de Mossos d'Esquadra

Un professor de l ?Institut Escola El Molí de Barcelona està investigat --juntament amb tres menors-- per presumptament participar en una baralla amb alumnes durant l?hora del pati de dijous 12 de desembre.

Fonts dels Mossos d'Esquadra consultades han explicat que en el cas hi ha "denúncies creuades" i que les diligències policials ja s'han enviat als jutjats de la ciutat.

Per part seva, fonts del Consorci d'Educació de Barcelona han detallat que hi ha expedients oberts tant per al professor com per als menors des del dia dels fets, i han assegurat que han adoptat "totes les mesures possibles per garantir els drets" de els implicats.

L'endemà de la baralla, els Mossos ja van explicar que investiguen tres menors per presumptament colpejar el professor, i que també van estar involucrats presumptament dos menors més que, com que tenen menys de 14 anys, són inimputables.

Fonts del cos van detallar que els tres adolescents van ser citats com a investigats davant la Fiscalia de Menors pels presumptes delictes de lesions i atemptat a l'autoritat (el professor).

TREBALLADORS AVISAREN MOSSOS



Va ser durant l'hora del pati, abans de les 11.30 hores, i els treballadors del centre van alertar la policia per l'agressió.

Un testimoni dels fets va explicar que dos docents van separar el professor i un dels alumnes, que tenia un cop a la galta.

En conèixer-se la investigació dels tres menors, el Consorci d'Educació de Barcelona va informar en un comunicat que el centre va aplicar les mesures previstes al seu reglament intern i va obrir un expedient informatiu per aclarir els fets "des del primer moment".