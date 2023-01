Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional, a 14 de juny de 2022, a Madrid (Espanya). - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat aquest divendres presó incondicional per al Pompeu González , el jubilat de Miranda d'Ebre que va ser detingut aquest dimecres com a presumpte autor de l'enviament de cartes explosives a diverses institucions, entre les quals hi ha la Presidència del Govern.

A la interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 4 explica que encara que no hi ha indicis que l'investigat pertanyi ni col·labori amb cap banda o grup organitzat terrorista, les accions que objectivament se li imputen, el context en què es produeixen ( guerra d'Ucraïna) i els destinataris dels paquets evidencien que en el seu ànim hi és present "l'objectiu d'alterar greument la pau pública".

Indica que transmet el missatge que s'està "davant unes accions efectuades per persones vinculades a Rússia com a repressió cap als interessos d'Espanya i els Estats Units com a conseqüència del seu suport a Ucraïna davant l'ocupació russa" , i afegeix que busca "obligar els poders públics del nostre país a abstenir-se del suport mostrat a favor d'Ucraïna davant de l'agressió russa".

Aquesta finalitat, sosté el jutge, apareix reafirmada per la seva persistència en l'execució d'accions i corroborada de manera indiciària pel contingut de les pàgines web consultades, entre les quals trobaven Russiatoday.com; RT, portal de notícies rus; www.armas.es, portal autodenominat 'periòdic digital mundial sobre armes en espanyol'; www.química.és; i sputniknews.com.

La decisió del jutge va en consonància amb la petició de la fiscal de l'Audiència Nacional Ana Noé, que interessava la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut, de nacionalitat espanyola i 74 anys, que avui s'ha fet acollit al seu dret a no declarar davant del magistrat.

El jutge i el Ministeri Públic li atribueixen sis delictes de terrorisme --un per cada carta incendiària enviada-- , dos agreujats per anar dirigides a membres del Govern, com el president Pedro Sánchez . Aquests delictes anirien en concurs amb un delicte de fabricació, ús d'artefactes explosius, inflamables i incendiaris amb finalitat terrorista.

A més, assenyala que, en atenció al que interessa la Fiscalia, en aquest cas concorren els requisits per decretar presó provisional perquè hi ha risc de fuga --els delictes podrien situar-lo davant d'un compliment efectiu d'una pena de 20 anys de presó-- .

De fet, en la fonamentació d'aquest risc de fuga indica que atès que utilitza aplicacions russes de missatgeria instantània --com és VK--, i correus electrònics xifrats d'extrem a extrem (Protonmail), i en atenció a la "transcendència dels seus violentes accions com a mitjà de propaganda de l'ocupació russa a Ucraïna", tot això pogués "facilitar la seva fugida a territori rus, rebent a aquest efecte ajuda de ciutadans d'aquest país". "Ambdues circumstàncies, apreciades conjuntament, constitueixen uns fets rellevants amb vista a adoptar la mesura cautelar sol·licitada pel Ministeri Fiscal", afegeix.

A això suma que hi ha risc de reiteració delictiva, d'acord amb les cerques que va fer des del mòbil que evidencien que estava "adquirint coneixements tant sobre química per elaborar explosius (...) com en relació amb armes".

SIS CARTES EXPLOSIVES



Cal recordar que el jubilat va remetre fins a sis cartes a finals del mes de novembre passat i principis de desembre a institucions com Presidència del Govern, Ministeri de Defensa o les ambaixades dels EUA i Ucraïna a Espanya. Es tracta d'una persona molt activa a les xarxes socials i amb coneixements tècnics i informàtics, segons han informat fonts del Ministeri de l'Interior i de la Policia Nacional.

L'arrestat, que va ser funcionari del consistori de Vitòria fins al 2013, residia en un petit habitatge al carrer del Clavell de Miranda d'Ebre, on especialistes de la Policia Nacional van portar a terme aquest dimecres un registre.

El 24 de novembre passat va ser detectada una carta amb material explosiu dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez, que havia estat remès per correu postal ordinari. Els serveis del Departament de Seguretat de Presidència del Govern van detectar la carta en les tasques de cribratge i filtratge de la correspondència.

Cinc cartes similars més, per les seves característiques i contingut, van arribar a l'Ambaixada d'Ucraïna ia l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid, a l'empresa Instalaza a Saragossa, al Centre de Satèl·lits de la Unió Europea ubicat a la Base Aèria de Torrejón i al Ministeri de Defensa. Un vigilant de seguretat de l?Ambaixada d?Ucraïna va resultar ferit per l?explosió d?un dels artefactes.

LA TRAÇABILITAT DE LES CARTES



Tant a la interlocutòria d'aquest divendres com en què autoritzava l'entrada i el registre al domicili del detingut, el jutge recull part d'aquesta investigació que va permetre localitzar l'home que presumptament estava darrere de l'enviament de les cartes.

Així, per exemple, després de certificar que les missives es van trobar mata-segellades de forma parcial pel Centre de Tractament Automatitzat (CTA) de Valladolid, indica que l'anàlisi dels segells estampats va permetre determinar que les dues úniques expenedories on es van poder comprar eren els estancs ubicats el carrer Sant Pau i al carrer Barreteria de Burgos.

Els sobres, format DIN A5, van conduir a una botiga en línia, www.sobres.es, on després de ser requerits pels investigadors, van adonar que Pompeyo González havia adquirit el 5 de novembre 25 sobres d'aquestes característiques.

Amb el nom del sospitós, els agents van anar a Amazon per preguntar per les compres que hauria fet, i els van confirmar que entre el juny i el juliol havia adquirit un quilo de nitrat potàssic pur, cable amb metxa, interruptors, filaments de coure i bombetes incandescents. A l'octubre i novembre va comprar adhesius, frontisses, cargols, broques i plantilles per dibuixar lletres i números. La policia va constatar que diversos productes coincideixen amb els que van ser utilitzats en la confecció de les cartes.

A més, els investigadors van creuar la direcció d'IP des de la qual Pompeyo González va realitzar les compres a Amazon amb què va fer les cerques per fer-se amb les adreces postals a les quals anirien dirigides les cartes explosives, i van constatar que coincidien.

La interlocutòria del jutge recull també que els investigadors van aconseguir una bossa d'escombraries del jubilat per comparar el seu ADN amb el recollit de les cartes i van constar que era coincident.

I afegeix com a fet important que al registre de casa seva es van intervenir unes varetes cilíndriques que poden correspondre amb el mateix tipus de cilindres que allotjaven en el seu anterior el pistó incendiari dels artefactes explosius casolans; diferents cargols juntament amb molls similars al 'percutor' que es va utilitzar en els artefactes incendiaris casolans; i trepants amb broques de precisió similars a les emprades per a l'elaboració dels referits artefactes.

EL REGISTRE DEL CARRER CLAVEL



A la diligència d'entrada i registre, datada el 25 de gener, s'adona dels objectes trobats al domicili. Així, al dormitori van trobar dos pòsters, un de María Dolores Ibárruri 'La Pasionaria' i un altre del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Els policies de la Científica que van examinar l'habitatge donen compte que al saló van trobar a més un quadre amb la imatge de Lenin i part d'un clauer amb la cara del 'Che', a més de retallades del Gramma, del Diario de Burgos i de la Gaseta del Nord.

Al saló també van requisar diverses targetes SD, diversos pendrives, dues càmeres de vídeo, un rotllo de cinta d'embalar, diversos trepants petits, sobres amb diners i un dron.