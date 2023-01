Manel Vidal - Zona Franca

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha afirmat que la decisió d'apartar el col·laborador del programa 'Zona Franca' Manel Vidal , després d'un gag en què relacionava els votants del PSC amb una esvàstica, va ser tant de TV3 com de la productora, i ha assegurat que “es va superar tots els límits”.

"Hi ha límits que no es poden passar, i creiem que clarament al programa d'aquest dimarts es van passar aquests límits. Es va faltar el respecte a un nucli important de la població, i creiem que això és absolutament intolerable", ha dit aquest divendres davant la Comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament, en resposta a una pregunta de la diputada de Cs Anna Grau.

Al gag, el col·laborador va mostrar un quadre de posicionament polític de les formacions, ubicant el PSC en una forma que se sortia del quadre i que era una esvàstica, i va assegurar que els votants o representants del PSC s'hi situaven.

"És absolutament intolerable. Nosaltres això ho decidim amb la productora. Tots pensem que això és passar la ratlla i que és absolutament innecessari. Podem jugar amb els límits de l'humor però no volem que es passin", ha afegit.

Gras ha afirmat que la voluntat de TV3 és defensar els valors de la televisió pública i ha insistit que "no s'ha mirat cap a una altra banda", i que la prova d'això ha estat la decisió d'apartar Vidal i la secció.

A més, ha fet una advertència al programa: "Saben que això és TV3 i, si volem continuar fent aquest tipus de provocació i transgressió, accedint a un altre tipus de públic, aquestes coses no es poden repetir".

PUIGDEMONT I 'PLANTA BAIXA'



Preguntat pel diputat de Junts Francesc Ten sobre el succés al programa 'Planta Baixa' del 12 de gener, en què es va sentir la cançó de 'Paquita la del Barrio' titulada 'Rata de dos potas' mentre apareixia una imatge de l'expresident Carles Puigdemont, Gras ha reiterat que lamenta "novament aquest desagradable error".

Ha remarcat que és "evident que va ser un error tècnic, encara que sembla fet expressament" , i que es va demanar un informe intern per saber què havia passat.

Gras ha dit que l'informe assegura que "la música que es va llençar des de dins del plató i les imatges que es llençaven des de realització no estaven coordinades, amb la mala sort que van coincidir", i ha afegit que això s'ha canviat i s'han reajustat els equips per evitar errors de coordinació.

També ha assegurat que hi ha una diferència molt gran entre el que va passar al 'Zona Franca' i al 'Planta Baixa': "Una cosa va ser premeditada i l'altra un error de coordinació".

SECTOR AUDIOVISUAL



La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha reafirmat el compromís de la CCMA amb el sector audiovisual català, i ha avançat que per al 2024 tenen 11 produccions en curs.

Per l'aniversari d'un any de guerra a Ucraïna, s'està preparant una programació especial, amb El matí de Catalunya Ràdio des de Kíev el 24 de febrer; el periodista Manel Alías farà anàlisis, i hi haurà cobertures en informatius de TV3 i documentals.

GORDET



La diputada dels Comuns Susanna Segòvia ha preguntat al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, si hi ha coneixement de presumptes agressions sexuals del seu antecessor Saül Gordillo durant la seva etapa al capdavant de l'emissora, fent referència a la notícia que ha estat denunciat per dues treballadores per presumpta agressió sexual l'1 de desembre quan dirigia 'Principal'.

Borda ha informat que, després de saber-se aquest cas, Catalunya Ràdio va iniciar una investigació i que es va comunicar a les treballadores que es garantiria discreció i acompanyament si hi havia víctimes, però es va concloure que "no es va produir cap denúncia ni indici que hagi passat res a l'entorn laboral" de Catalunya Ràdio.

A la comissió, Alberto Tarradas (Vox) ha demanat a Romà si podia confirmar que l'excol·laboradora del 'Faqs' de TV3 Pilar Rahola "es va arribar a embutxacar 1.777 euros per cadascuna de les seves aparicions" en aquest espai, cosa que també ha sol·licitat la diputada Anna Grau (Cs), que ha remarcat que les aparicions de Rahola eren de 20 minuts.

Romà, que ha recordat que la informació ha sorgit dʻuna petició dʻinformació que es va formular a la CCMA, i que es va respondre a través del Portal de Transparència, ha dit que "aquesta persona rebia els imports que han sortit publicats" i ha recordat que aquest programa no va ser renovat.