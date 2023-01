Canvi climàtic / Freepik

Aquest 28 de gener es commemora a nivell global el Dia Mundial de l'Acció davant l'Escalfament Terrestre, també conegut com el Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2. Aquesta efemèride va ser proposada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU), amb l'objectiu de crear consciència i sensibilitzar els habitants del planeta sobre el perjudici que pateix la Terra amb el canvi climàtic.

ESCALFAMENT GLOBAL

És important saber què hem fet les darreres dècades perquè l'escalfament global hagi portat al canvi climàtic en què la Terra està immersa. Aquest procés va començar a mitjans del segle XX, quan l'acció humana va contribuir a l'efecte hivernacle al planeta. És a dir: quan l'atmosfera atrapa la calor que la Terra irradia cap a l'espai i provoca que augmenti la temperatura global.

Aquest efecte hivernacle s'ha forjat per la presència massiva de certs gasos que es queden de manera semipermanent a l'atmosfera. D'aquesta manera, es converteixen en una capa que deixa passar els raigs solars cap a la terra, però no deixa que traspassin l'atmosfera i tornin cap a l'espai. Alguns d'aquests gasos són: el vapor d'aigua, el diòxid de carboni, el metà, l'òxid nitrós, els clorofluorocarbonis...

Però la presència d'algun d'aquests gasos ha estat causada per l'acció humana. Per exemple, la crema de combustibles fòssils (carbó, petroli...) ha augmentat el diòxid de carboni a l'atmosfera, sense anar més lluny.

Aquest escalfament global ha desembocat en un canvi climàtic perillós del qual ja n'estem veient els efectes: sequera per amplis períodes sense pluja, nadal a més de 20ºC, pluges torrencials que arrasen amb tot el que troben al seu pas, glaceres que se separen. .

5 ACCIONS PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

La realitat és que la població corrent no és capaç de frenar el canvi climàtic per si mateixa. Sense una acció coordinada dels governs per comprometre's a contaminar menys el medi ambient, de ben poc serveix el que nosaltres puguem fer. Tot i això, qualsevol petita acció compta per sumar el nostre granet de sorra i tenir cura del planeta.

Aquestes són algunes de les accions que pots dur a terme:

Reduir emissions: de vegades pot ser molt còmode desplaçar-se en un vehicle propi per ciutat o, fins i tot, cap als afores. Tot i això, hi ha altres possibilitats per transportar-se i que impliquen un menor impacte en l'atmosfera. Per exemple, a les grans ciutats el transport públic és un element pràcticament imprescindible. Pensa que cada litre que consumeixes de benzina equival a 2,5 quilos de CO2 que es queden a l'atmosfera. A les llargues distàncies, sempre és preferible utilitzar tren abans que l'avió.

Desconnecta el que no facis servir: és molt comú que deixis endollats carregadors com el del mòbil, per exemple. Tot i això, per més que no hi hagi res connectat, segueix consumint electricitat. Heu de tenir en compte que l'energia és un factor que contribueix principalment al canvi climàtic, i representa al voltant del 60% de totes les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, segons un informe de les Nacions Unides.

Canvia les bombetes: avui dia hi ha moltes bombetes de baix consum que contribuiran a reduir més de 45 kg de diòxid de carboni a l'any. A més, pagaràs menys a la factura de la llum: una sola bombeta pot reduir fins a 60 euros les despeses d'electricitat, segons la Comissió Europea.

Redueix, reutilitza, recicla: les tres 'R' són un dels punts clau per lluitar contra el canvi climàtic. El consum exacerbat d'alguns elements com el paper o el plàstic obliguen talar arbres i contaminar amb la indústria, de manera respectiva. Per això, en comptes de llençar les coses a les escombraries, és millor reutilitzar-les en la mesura que sigui possible... i si ja no ho és, com a mínim que acabi al contenidor corresponent perquè es pugui reciclar.