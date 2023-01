Una ambulància del SEM. Foto: Generalitat

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat ha externalitzat el servei d'atenció telefònica 061 per 2 anys i un import màxim de fins a 48 milions d'euros a l'empresa Serveo (antiga Ferrovial Serveis que l'octubre del 2021 la va comprar la gestora Portobello), han informat fonts coneixedores a Europa Press .

L'adjudicació es va fer el desembre del 2022 i el nou contracte s'ha fet efectiu aquest gener durant dos anys amb possibilitat d'ampliació, tot i que les fonts consultades han assegurat que no es preveu estendre'l perquè el Govern té el "compromís" d'internalitzar el servei quan expiri aquest contracte.

Tot i que la partida d'aquest contracte de dos anys és de 48 milions d'euros, el Govern pagarà les hores reals que finalment l'empresa presti del servei, per la qual cosa potser no es consumeix tota la partida prevista al contracte.

Ferrovial Servicios va passar a anomenar-se Serveo després que Portobello comprés a Ferrovial un 75% del capital d'aquesta divisió: un 25% de l'accionariat segueix pertanyent a la companyia que va gestionar el 061 durant els mesos amb més impacte de la pandèmia de Covid-19.

Serveo ha estat l´única companyia que s´ha presentat al concurs públic per a la gestió d´aquest servei telefònic d´atenció sanitària i serà l´empresa externa adjudicatària del 061 almenys durant dos anys mentre el Govern treballa en la recerca de la internalització.

De fet, l'Executiu català ha creat l'Oficina per a l'estudi de la teleoperació no sanitària per avaluar l'impacte que tindria la internalització del 061 i mentre aquest òrgan del Govern treballa "s'ha hagut de tornar a externalitzar el servei".