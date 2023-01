Catalunyapress rubventosmort

El filòsof, escriptor, polític i professor universitari Xavier Rubert de Ventós ha mort aquest dissabte 28 de gener als 83 anys.

Rubert de Ventós (Barcelona, 1939) era catedràtic d'Estètica de la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser un dels fundadors del Col·legi de Filosofia així com diputat del PSC al Congrés, entre el 1982 i el 1986, i al Parlament Europeu, entre 1986 i 1994.

També va exercir de professor a la Universitat de Barcelona (UB) ia diverses universitats nord-americanes, com la de Harvard, Brown, Berkeley, Cincinnati i Nova York, i va ser entre el 2003 i el 2019 president del Premi Internacional Catalunya.

Ha rebut distincions com el Premi Ciutat de Barcelona (1963) per L'art abstret ; el Premi Lletra d'Or (1969) per Teoria de la sensibilitat ; el Premi Josep Pla de Narrativa (1991) pel cortesà i el seu fantasma i la Creu Sant Jordi de la Generalitat (1999), entre d'altres.

És autor d'una extensa obra sobre filosofia, ètica, estètica i política amb més d'una trentena de llibres, com ara Filosofia d'estar per casa, Pensadors catalans i Teoria de la sensibilitat nacionalista, entre d'altres.