Un ganivet / @EP

Els investigadors sospiten que, al marge dels possibles problemes psiquiàtrics, l'assassí d' Algesires va actuar inspirat per la propaganda radical salafista que es va localitzar a casa seva; grups terroristes que insten a cometre atacs amb qualsevol element que provoqui la mort. En el cas de Yassin Kanza va ser un matxet. Un model que es ven actualment per Internet i els policies demanen més control sobre la comercialització d'aquestes armes blanques.

El caos regnava al voltant de les esglésies de Sant Isidre i La nostra Senyora de la Palma. Yassin Kanza va irrompre en totes dues amb actitud violenta i la va emprendre contra els feligresos, un rector i el sagristà d'aquesta última -Diego Valencia-, que es convertiria en la víctima mortal de la cadena d'atacs. Alguns dels testimonis afirmaven que l'atacant anava armat amb una katana, però en realitat era un matxet, encara que les seves grans dimensions van provocar la confusió amb el full d'origen japonès. És un matxet molt característic, negre i blanc, de 45 centímetres, amb una calavera serigrafiada.

El mateix model de matxet es ven actualment per Internet, a diferents pàgines especialitzades en armament. El preu ronda els 30 euros. En lliurar una adreça postal i un nom, es rep a casa al cap de pocs dies.

El Reial decret que regula l'ús d'armes prohibeix "l'ús per particulars de ganivets, matxets i altres armes blanques que formin part d'armament degudament aprovats per autoritats o organismes competents".

"La seva venda requerirà la presentació i anotació del document acreditatiu del càrrec o condició de les persones amb dret a l'ús dels armaments esmentats", dicta la norma, que també prohibeix "la comercialització, publicitat, compravenda, tinença i ús de les navalles no automàtiques" el full del qual excedeixi d'11 centímetres, mesurats des de la vora o límit del mànec fins a l'extrem".

Pablo Pérez, portaveu del sindicat policial Jupol, lamenta que "la norma no impedeix que aquestes armes arribin a individus radicals o perillosos": "Es venen a botigues físiques o per Internet; el mínim que es pot plantejar és que persones amb antecedents penals no puguin comprar els matxets, que poden acabar en mans de persones com l?atacant d?Algesires".