Que les temperatures han baixat, situant-se a un nivell molt baix és una obvietat que es comprova simplement de sortir al carrer (o sortint al balcó, o obrint la finestra per als menys valents). El fred afecta com vivim i com ens desplacem, entre altres coses.

Però les baixes temperatures també afecten la nostra pell, com passa a l'estiu, encara que els seus efectes són diferents. Compartim amb tu un llistat de 10 consells que cal seguir per minimitzar l'impacte del fred.

1) Hidrata-la diàriament i diverses vegades al dia. És un consell que hauries de seguir especialment si pateixes dermatitis atòpica o psoriasi.

2) Vigila amb els capil·lars dilatats i les aranyes vasculars . És una cosa que passa amb els canvis bruscos de temperatures, com en passar del fred del carrer a la calor de la calefacció espai interior.

3) Encara que et vingui de gust un bany o una dutxa calenta, l'aigua a altes temperatures resseca la pell. No et privis d'aquest plaer, però tampoc no abusis.

4) Evita fer servir sabons molt escumosos a les teves dutxes i banys. Decanta't pels netejadors sense sulfats i amb actius suavitzants.

5) És un bon moment per fer-te tractaments despigmentants, com a eliminació de taques.

6) No surtis de casa sense els guants! Encara que hi hagi dies que no els necessitis, sempre vénen bé per protegir les mans.

7) Que no faltin les ulleres de sol en una bossa o el teu necesser. Són especialment necessàries en zones on hi ha neu, ja que aquesta reflecteix el 80% de la radiació solar i afecta la pell del voltant dels ulls, una zona especialment delicada.

8) Si abans alertàvem de l'aigua calenta, vigila també quan et rentis les mans, ja que l'aigua freda també resseca la pell. Si ho fas de forma reiterada, fes servir crema.

9) No és un consell estacional, però evita el tabac i l'alcohol.

10) Augmenta el consum de vitamina C i antioxidants (en fruites i verdures fresques) i beu entre 1,5 i 2 litres daigua al dia.