Dani Alves/ @EP

Després de portar més d'una setmana detingut a la presó de Brians 2, el jugador de 39 anys travessa un dels pitjors moments de la seva vida “per una causa oberta per delicte d'agressió sexual” i sense fiança pel risc de fuga que s'aprecia a el cas, ja que el Brasil no té ordre d'extradició amb Espanya.



Alves va jugar el seu primer partit de futbol a la presó dijous passat. “Van treure el cap discretament funcionaris, professionals externs, personal de la direcció i la totalitat dels reclusos del mòdul veí, que es van enganxar al vidre per no perdre detall”.

Cap pres no pot donar el mínim detall sobre els dies de Dani Alves a la presó, ja que els responsables d'institucions penitenciàries van advertir que qualsevol filtració serà durament sancionada.



Després de jugar a futbol amb altres companys reclusos, el futbolista acusat de violar una noia de 23 anys es va reunir amb els seus nous advocats Cristóbal Martell i Arnau Xumetra, que li van presentar els arguments del recurs per treure'l de presó.

El brasiler a més va deixar clar amb el seu nou lletrat la seva postura sobre rebre familiars estant detingut. De moment, Dani Alves no vol rebre la visita dels seus pares, especialment de Lucia, la seva mare, que està allotjada a un hotel de la capital catalana. El jugador guanyador de més de 40 títols no té desitjos que el seu madré el vegi a la presó, ja que “assegura sentir vergonya” que la persona que li va donar la vida el visiti a la presó.

El mòdul de Brians 2 on està ingressat Alves hi ha interns denunciats per delictes d'índole sexual i les sentències dels quals encara no van ser dictades, és a dir, que tots estan en una situació similar. Curiosament, el seu company de cel·la és un brasiler a qui anomenen Coutinho , encara que res té a veure amb els seus excompanys de la selecció del Brasil, i que durant un temps es va exercir com a seguretat privada de l'exjugador Ronaldinho . Per això el coneixement previ entre tots dos.