Contaminació a Barcelona @ep

La contaminació atmosfèrica és la causa directa de 9 milions de morts a l'any a tot el món, mentre que el canvi climàtic incideix directament en el decés de 500.000 persones a l'any i, indirectament, en el de desenes de milions, segons s'ha posat de manifest a la segona jornada de la I Trobada Internacional sobre Salut i Malalties Mediambientals, que s'està celebrant a l'Hospital HM Nou Delfos de Barcelona.

En aquest sentit, els especialistes estimen que els factors mediambientals poden ser la causa d'aproximadament el 35 per cent del total de morts que es produeixen a l'any al món . Entre aquests factors, la contaminació atmosfèrica és el principal origen, ja que comporta 9 milions de decessos anuals.

La contaminació atmosfèrica s'associa al desenvolupament de malalties respiratòries com la MPOC o l'asma, cardiovasculars com Ictus, càncer cerebral, de pulmó o bufeta i problemes al sistema endocrí (disrupcions metabòliques). Així mateix, entre la població infantil l?exposició als agents contaminants de l?aire durant el primer any de vida i la infància comporta efectes en la salut física i psicològica. Així, se n'està observant la incidència en trets d'intel·ligència, rendiment i cognició.

D'altra banda, s'estima que els efectes del canvi climàtic incideixen directament en el decés de 500.000 persones a l'any i, indirectament, en el de desenes de milions . Els esdeveniments climàtics extrems, com ara l'augment de les temperatures, afavoreixen el desenvolupament de malalties cardiovasculars; la poca disponibilitat d'aigua o la seva mala qualitat comporta diarrees, disenteria i problemes de nutrició.

Aquests també es veuen suportats per la desigual provisió d'aliments. Finalment, la transformació que experimenta el nostre entorn també està provocant l'extensió de malalties infeccioses.

En aquest sentit, el professor de recerca del CSIC i Director del grup d'Ecologia i Canvi Global al Museu Nacional de Ciències Naturals, Fernando Valladares, ha explicat a la seva ponència 'De què morim?' que històricament, l'esperança de vida s'ha anat allargant gràcies als avenços científics i de la medicina, però des de fa uns anys s'està observant que està estancada i diferents estudis realitzats apunten que la degradació del medi ambient va més ràpid que els progressos mèdics.

"La societat és cada vegada més conscient de la relació existent entre medi ambient i salut" , ha assegurat el coordinador de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU) de l'Hospital Clínic Universitari Verge de l'Arrixaca de Múrcia, que ha impartit la conferència 'Òrbita PEHSU: El poder de la bona salut”, Juan Antonio Ortega.

L'especialista, amb més de 20 anys d'experiència en pediatria i salut mediambiental, ha afegit que ja no és estrany que els pares preguntin quins hàbits han de seguir per protegir els fills. "Ara, el que cal és traslladar a la pràctica clínica el que ja se sap i caldrà la creació d'unitats específiques, molt escasses actualment a la sanitat espanyola. El nostre desafiament no és humanitzar la medicina, sinó renaturalitzar-la", ha emfatitzat .

Després de la celebració d'aquesta I Trobada Internacional sobre Salut i Malalties Mediambientals, HM Hospitales s'ha adherit al projecte de Kosma Observatory, i s'ha convertit en la primera organització sanitària a fer-ho. El grup, que té a la investigació un dels pilars de la seva filosofia, s'ha mostrat molt interessat a poder participar des de tots els centres hospitalaris en la consecució de l'evidència clínica que estan reclamats els professionals en aquests dos dies de reunió.

D'aquesta manera entra a formar part de Kosma Observatory i assentarà les bases per aportar una mostra important de pacients que participin en estudis i assaigs clínics. D'altra banda, obeint un altre dels seus valors com a institució que és la formació contínua dels professionals, HM Hospitales durà a terme una prova pilot d'establir unitats dinàmiques especialitzades en malalties mediambientals que agrupin metges de diferents especialitats interessats a conèixer com impacta la exposició als factors mediambientals i generar una comissió de treball per abordar el pacient que se li detecti una patologia, l'origen de la qual pot ser mediambiental.