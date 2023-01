Foto: Fundació ONCE

La Fundació ONCE ha convocat la 7a edició dels Premis Discapnet a les Tecnologies Accessibles , uns guardons que reconeixen les millors iniciatives i accions en el camp de les tecnologies aplicades a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat , així com a les empreses, entitats o organitzacions que hagin desenvolupat una tasca continuada al camp de l'accessibilitat tecnològica.

L'organització ha explicat que els guardons s'estructuren en quatre categories: la primera premiarà el millor producte o servei que ja estigui disponible al mercat i que es base en tecnologies per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat; la segona, per a la persona, empresa, entitat o organització que hagi destacat més per la seva trajectòria en matèria de millora de l'accessibilitat a la tecnologia; la tercera, reconeix el projecte d'emprenedoria amb més impacte social; i la quarta al mitjà de comunicació “que més hagi destacat per difondre cap a la societat iniciatives, projectes, productes i serveis relacionats amb les tecnologies accessibles”.

Igual que va passar en edicions anteriors, la dotació dels premis serà econòmica en totes les categories, corresponent als guardonats a la primera, segona i quarta categoria 5.000 euros, mentre que el treball premiat a la tercera categoria (el projecte d'emprenedoria) comptarà amb 15.000 euros. En aquest darrer cas, els diners s'han de destinar íntegrament al desenvolupament del projecte distingit.

La valoració de les candidatures anirà a càrrec d'un jurat format per un mínim de set membres que seleccionarà Fundació ONCE d'entitats com el Grup Social ONCE, CERMI o el Govern i que es complementarà amb professionals de reconegut prestigi i trajectòria en els camps de les tecnologies , la comunicació i la responsabilitat social, tant dàmbit nacional com internacional.