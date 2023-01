Cotxes de la Guàrdia Urbana. Foto: Guàrdia Urbana Badalona

El Sindicat de Comandaments de la Policia Local de Catalunya (SICPOL) valora "molt positivament" l’admissió a tràmit de la querella interposada contra el regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona, Manel Sorribas, en la que denunciaven fins a 3 presumptes delictes.

La demanda sindical era que els comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona requerien l’emparament de l’autoritat judicial i posaven en el seu coneixement diversos fets que poden ser constitutius de diferents il·lícits penals, concretament un delicte d’infidelitat en la custòdia de documents, un delicte d’omissió del deure de perseguir d’un delicte i un altre delicte de frau a la Seguretat Social.

En l’escrit de querella presentat per SICPOL es denunciava que, tot i els reiterats requeriments efectuats per els comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona, no s’havia obert cap expedient o causa penal a diferents efectius del cos que havien estat sotmesos a una investigació reservada interna en la que es va concloure que havien dut a terme fets presumptament constitutius de faltes greus, molt greus o fins i tot de delictes dels que s’havia de donar coneixement a la autoritat judicial.

El Jutge Instructor ha incoat diligències prèvies encaminades a esbrinar la possible naturalesa delictiva dels fets denunciats i determinar les persones que hagin pogut participar en els mateixos, i no ha estat fins dues setmanes desprès de l’anunci de la interposició de la querella que Sorribas s’ha pronunciat públicament.



SICPOL es mostra sorprès que Sorribes afirmés que ha impulsat tots els procediments d’informació reservada i/o expedients disciplinaris dels que ha tingut coneixement i que s’han incoat cinc expedients disciplinaris. Segons el sindicat, "aquests extrems no s’ajusten a la realitat", perquè només té constància de l’obertura de tres tràmits d’expedients.



A més, SICPOL reitra "l’existència d’expedients en via de caducitat per fets de molta gravetat, així com d’altres que poden ser il·lícits penals que no s’han posat en coneixement de l’autoritat judicial, tal i com es va sol·licitar per els comandaments de la Guàrdia Urbana".



El sindicat lamenta que no ha estat fins que s'ha interposat una acció per la via penal que Sorribas "ha dut a terme l'ordre de l'alcaldia en obrir una investigació per uns fets que podrien constituir un delicte". A més, SICPOL afegeix que recentment s’han produït nous fets molts greus que han alterat el normal funcionament del servei de la Guàrdia Urbana i que també han estat objecte d’investigació interna.



SICPOL assegura que aquests també van ser transmesos a Sorribas perquè impulsi "els actes disciplinaris i/o penals escaients, sense que hi hagi cap resposta al respecte en aquest moment".

Els representants de la policia local asseguren que, tot i rebre pressions, seguiran "amb la tasca de representació i defensa dels drets dels professionals de la policia".